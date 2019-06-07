Dikkat çeken araştırma: Hamile kadınlar dayanıklılık uzmanı

İNSAN vücudunun fiziksel dayanıklılık sınırını belirlemek üzere yapılan araştırmada 5.000 km yarışı ve Fransa Bisiklet Turu gibi dayanıklılık gerektiren etkinliklere katılan atletler incelendi.

Ortalama bir insan için uzun vadedeki dayanıklılık sınırı, vücudun dinlenme anındaki metabolizma hızının 2,5 katı veya günde 4.000 kalori olarak belirlendi.

Bu sınırın aşılması, uzun vadede sürdürülebilir görülmüyor.

ABD'deki Duke Üniversitesi'nde yapılan araştırma, hamile kadınların, insan vücudunun dayanma sınırına yakın bir düzeyde yaşamlarını sürdürdüğünü ortaya koydu.

140 GÜN SÜREN YARIŞA KATILAN ATLETLER İNCELENDİ

Araştırmada önce ABD'nin batı kıyısı California'dan doğu kıyısındaki Washington'a kadar yapılan ve 140 gün süren 5.000 kilometrelik yarışa katılan atletler incelendi.

Atletler bu süre boyunca haftada altı maraton koşuyor ve bilim insanları bunun vücut üzerindeki etkilerini tespit etmeye çalışıyordu.

Yarış öncesinde ve yarış sırasında atletlerin dinlenme metabolizma hızı (vücudun dinlenme anında ne kadar kalori harcadığı) kaydedildi. Buna ek olarak etkinlik sırasında yakılan kalori belirlendi.

Science Advances adlı yayında yer verilen araştırma, enerji kullanımının yüksek düzeyde başladığını ancak zamanla, dinlenme metabolizma hızının 2,5 katı düzeyde sabitlendiğini ortaya koydu.

Spor etkinliğinin uzunluğu ve enerji tüketimi arasında bağlantı olduğu, çoğu insan kendi gücünün ötesinde görse de maratonun (42 km koşu) insan dayanma sınırının çok altında kaldığı görüldü.

Birkaç saat süren bir maraton koşusunda insanların 15,6 kat enerji harcadığını tespit eden bilim insanları, 23 gün süren Tour de France'da bu seviyenin 4,9 kata, 95 gün süren Antarktika yürüyüşü sırasında ise 3,5 kata düştüğünü gördü.

Araştırmayı yapan ekip içinde yer alan Dr Herman Pontzer, "Bir-iki gün süreyle oldukça yoğun egzersiz yapabilirsiniz, ama uzun süre dayanma bakımından iş farklı" diyor.

Pontzer, tespit edilen dayanıklılık sınırı için "Henüz bunu aşan kimse tanımıyoruz" diye ekliyor.

HAMİLE KADINLAR DAYANIKLILIK KONUSUNDA UZMAN

Araştırma, kadınların hamilelik döneminde enerji kullanımının dinlenme metabolizma hızının 2,2 katına çıktığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, vücudun dinlenme anındaki metabolizma hızının 2,5 katı olarak belirlenen dayanıklılık sınırının kalp, akciğerler veya kaslarla ilgili değil, insanın sindirim sistemiyle bağlantılı olabileceğini söylüyor.

Zira vücudun daha yüksek enerji kullanımını devam ettirecek kadar kalori ve besini sindirip işleme koyamadığı görüldü.

Vücudumuz, sonradan takviye edilmek üzere, kısa süreli etkinliklerde yağ deposunu ve kas kitlesini kullanıma sokabilir.

Ancak insanın tükenme sınırına yaklaştığı uzun erimli etkinliklerde vücudun enerji kullanımını dengelemesi gerekir.

Pontzer, atletlerin antrenman ve müsabakalarda bu bulgulardan yararlanabileceğini söylüyor.

"Günler, haftalar ve aylarca sürmesi gereken bir dayanıklılık söz konusu; bu yüzden antrenman düzeninin vücudun uzun süreli matabolik sınırına uyup uymadığını tespit etme bakımından kullanılabilecek bulgular bunlar" diyor.