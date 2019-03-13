Dikkat! Bu hastalık çok sinsi

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi  “Glokom haftası“ kapsamında vatandaşlara ücretsiz  göz taraması yaptı

Dikkat! Bu hastalık çok sinsi
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GLOKOM'UN Dünyanızı Karartmasına İzin Vermeyin” sloganıyla yola çıkan hastane yönetimi, poliklinik binası önünde bilgilendirme amaçlı bir stant kurdu. Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr.Öğr. Üyesi Fatih Aslan, glokom rahatsızlığının çok sinsi bir hastalık olduğuna dikkati çekerek önemini anlattı.
Glokom (göz tansiyonu) nedir, nasıl oluşur, tipleri nelerdir? 
 Göz tansiyonu hastalığı her yaşta görülebilmekle birlikte en sık 40 yaşını geçmiş insanlarda izlenmektedir. Aile bireylerinde hastalığın olması kişinin bu hastalığa yakalanma riskini yaklaşık 10 kat arttırmaktadır. Göz  tansiyonunun birçok tipi bulunmakla birlikte açık açılı  tip en sık görülen şeklidir ve sinsi ilerleme özelliğine  sahiptir. Yani bu hastalar başka bir şikayetle göz polikliniğine geldiğinde çoğunlukla tesadüfen saptanır. Hasta hekime başvurmakta gecikirse hastalık ilerler ve göz sinirinde geri dönüşü olmayan hasara neden olur. Hastalığın son evresinde ileri görme alanı daralmasına bağlı olarak hastalar çerçeveyi adeta bir borunun içinden bakar gibi görmektedir. 
Glokomda risk faktörleri nelerdir? 
Ailede göz tansiyonu olanlar, yüksek miyopisi olanlar,  sistemik hipertansiyon – hipotansiyon hastalığı olanlar göz tansiyonu için riskli gruptadırlar. Hastalığın  hastada oluşturduğu bir şikayet yoktur. Bu yüzden bahsettiğimiz risk özellikleri taşıyanların ve 40 yaşını geçmiş tüm insanlarımızın yılda en az bir kez göz kontrollerini yaptırması gerekmektedir. 
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği olarak bizler her tip göz tansiyonu hastalığının teşhis ve tedavisini yapabilecek donanım ve tecrübeye sahibiz“ diye konuştu.

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