Dikkat! Bu dere tehlike saçıyor

MANAVGAT'IN Kalemler Yerköprü mevkiinden çıkan Evrenköy ve Yeniköy arasından geçerek Evrenseki-Kumköy sınırından denize dökülen Kumköy Deresi, siyaha dönüşmüş rengi ve etrafa saçtığı kokuyla denize giren turistleri rahatsız ediyor. Derenin 3-4 gündür bu şekilde aktığını belirten çevredeki vatandaşlar, yetkililerin zaman zaman gelip sudan numune aldığını, ne var ki bu duruma kesin çözüm bulanamadığını dile getirdiler.

Derenin geçtiği bölgede hayvan çiftliklerinin bulunduğunu, deredeki pisliğin ve kokunun da bu çiftliklerden bırakıldığını iddia eden vatandaşlar “bu duruma en kısa sürede önlem alınmazsa turizm ve insan sağlığı açısından hoş olmayan şeyler yaşanacaktır” şeklinde konuştular. Gerek Kumköy deresinde gerekse denize döküldüğü bölgede yüzen insanların olması, tehlikenin boyutunu tüm açıklığıyla gözler önüne seriyor. Özellikle küçük yaştaki çocukların derenin döküldüğü bölgede kıyıda suya girmeleri çocuklar açısından tehlike oluşturuyor. Balık tutmak için sürekli Kumköy Deresi’ne geldiğini belirten vatandaşlar, derede günde 4-5 kilodan fazla balık tutarken, dün ve bugün bir tane bile balık tutamadıklarını, sabah geldiklerinde balık ve yengeç ölülerini kıyıya vurmuş halde bulduklarını dile getirdiler. Geçmiş yıllarda bölgede benzeri sorunlar yaşanmış, bir çok turist denizden sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.