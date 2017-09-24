'Destekler mutlu ediyor'

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan'ın başkanı olduğu Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TURSAF) adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Sağlık turizminde emin adımlarla ilerleyen TURSAF, yeni projelere de imza atıyor. TURSAF, Aydın Kamu Hastaneleri Birliği ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile ortaklaşa yürüttüğü 'Batı Aydın Mavi Deniz /Sağlıklı Gülüşler, Sağlık Turizmi Alt yapı Projesi' kapsamında bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Kuşadası'nda gerçekleştirilen toplantıya, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Selma Özcan Yazıcıoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel, özel ve kamu hastaneleri temsilcileri, seyahat acenteleri temsilcileri, birçok sivil kuruluş ve TURSAF Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Büyük bir katılımla gerçekleştirilen tanıtım toplantısının açılış konuşmasını Aydın Valisi Köşger gerçekleştirdi. TURSAF Başkanı Yazan ise tanıtım toplantısında, dünyada ve Türkiye'de sağlık turizmi konusunda görüşlerini aktardı. Panelin öğleden sonraki oturumunda konuşan Yazan, katılımcıları projenin oluşumu, içeriği ve federasyonun çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Yazan, "Sağlık turizminin ülkemizde 365 güne yayılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yürüdüğümüz bu yolda interaktif bir şekilde çalışıyoruz. Gördüğümüz destekler ise bizi çok mutlu ediyor" dedi.