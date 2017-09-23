Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102528
ALTIN
146.404
DOLAR
3.5165
STERLİN
4.7436
EURO
4.1765
Yüzüğünüz sıkmaya başladıysa durum ciddi demektir!
Yüzüğünüz sıkmaya başladıysa durum ciddi...
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
banner468

Dermal piercing nedir?

Dermal piercing yaptırmak mı istiyorsunuz? Dermal piercing yapımı, dermal piercing bakımı, dermal piercing zararları ve dermal piercingin iyileşme süreci gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz

Dermal piercing nedir?

Dermal piercing yaptırmak mı istiyorsunuz? Dermal piercing yapımı, dermal piercing bakımı, dermal piercing zararları ve dermal piercingin iyileşme süreci gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz

23 Eylül 2017 Cumartesi 17:34
Dermal piercing nedir?
banner404

DERMAL piercingler vücudumuzda vurgulamak istediğimiz bölgelerde kullandığımız takılardır. Kimi zaman cesaret kimi zaman farklılık göstergesi olan piercingler günümüzde boyut değiştirerek dermal piercing uygulamasına kadar geldi.

Dermal piercing nedir?

Dermal piercing bilinen geleneksel piercinglerden farklıdır. Geleneksel piercingler deriye bir yerden ggirip diğer yerden çıkan takılardır. Dermal piercing tek parça halinde, tek yüzeyli titanyum takı kullanılarak deri altına sabitlenir. 
Dermal piercing yapımı

Dermal piercingi uygulayan uzman, uygulanacak deride küçük bir delik açar. Daha sonra bu küçük deliğe dermal anchor'u (vidayı) pense yardımıyla genişlettiği deliğe yerleştirir. Penseyi deriden kurtardığında vida daralan deriye sabitlenmiş kalır. Zamanla derinin iyileşmesiyle piercing deride sabitlenir.

Dermal piercing zararları

Her piercing uygulamasında olduğu gibi dermal piercing uygulamasında da bazı riskler vardır. Derinin piercingi red etme riski dışında piercing darbe alırsa yerinden kayabilir. Bu nedenle iyileşme sürecinde bölge darbelere karşı korunmalıdır. Dışarıdan herhangi bir darbe söz konusu olmasa bile deri zamanla piercingi yabancı madde olduğundan atmak isteyebilir yine de dermal piercing bakımını özenle gerçekleştirirseniz piercinginizi yıllarca kullanabilirsiniz.

Dermal piercing artıları

Dermal piercingin artılarından biri ise vücudunuzun herhangi bir bölümüne yaptırabilir olmanızdır. Nereyi vurgulamak isterseniz oraya dermal piercing yaptırabilirsiniz. İster boynunuza yaptırıp kolye görünümü verin, ister dövmenizin yanına hoş bir kaç damla olarak yerleştirin. Bel kıvrımınıza dikkat çekmek için üst kalçanıza yaptırıp gamze görünümü verebilirsiniz.

Dermal piercing bakımı

Dermal piercinginizin hızlı iyileşmesini istiyorsanız, düzenli bakım yapmanız gerekiyor. Dermal piercinginizin olduğu bölgeyi koruyup temiz tutmakla birlikte nikotin almamanız ve sağlıklı beslenmeniz de gerekiyor. Yaptırdığınız piercingin bir yara olduğunu düşünerek, bir yaranın iyileşmesi için alınması gereken önlemler alınmalı. Yaranıza mümkün olduğunca az dokunmalısınız. Yarayı temizlemek için sabun kullanmayın bunun yerine tuzlu su yeterli olacaktır. Çay ağacı yağı ile yapılan bakımda bölgenin nemli olmasını destekleyecektir.

İyileşme süreci

Gerekli bakım sağlandığında ve darbelerden korunduğunda dermal piercing yapılan bölgenin iyileşmesi ortalama 4-6 hafta sürecektir. Bu süre zarfında yaranızdan sarımsı bir sıvı akıntı geliyorsa bir doktora görünmenizde yarar var.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Dermal Piercing
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzüğünüz sıkmaya başladıysa durum ciddi demektir!
Yüzüğünüz sıkmaya başladıysa durum ciddi demektir!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bakanlıktan 'Erdoğan dede' açıklaması
Bakanlıktan 'Erdoğan dede' açıklaması

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim