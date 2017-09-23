DERMAL piercingler vücudumuzda vurgulamak istediğimiz bölgelerde kullandığımız takılardır. Kimi zaman cesaret kimi zaman farklılık göstergesi olan piercingler günümüzde boyut değiştirerek dermal piercing uygulamasına kadar geldi.

Dermal piercing nedir?

Dermal piercing bilinen geleneksel piercinglerden farklıdır. Geleneksel piercingler deriye bir yerden ggirip diğer yerden çıkan takılardır. Dermal piercing tek parça halinde, tek yüzeyli titanyum takı kullanılarak deri altına sabitlenir.

Dermal piercing yapımı

Dermal piercingi uygulayan uzman, uygulanacak deride küçük bir delik açar. Daha sonra bu küçük deliğe dermal anchor'u (vidayı) pense yardımıyla genişlettiği deliğe yerleştirir. Penseyi deriden kurtardığında vida daralan deriye sabitlenmiş kalır. Zamanla derinin iyileşmesiyle piercing deride sabitlenir.

Dermal piercing zararları

Her piercing uygulamasında olduğu gibi dermal piercing uygulamasında da bazı riskler vardır. Derinin piercingi red etme riski dışında piercing darbe alırsa yerinden kayabilir. Bu nedenle iyileşme sürecinde bölge darbelere karşı korunmalıdır. Dışarıdan herhangi bir darbe söz konusu olmasa bile deri zamanla piercingi yabancı madde olduğundan atmak isteyebilir yine de dermal piercing bakımını özenle gerçekleştirirseniz piercinginizi yıllarca kullanabilirsiniz.

Dermal piercing artıları

Dermal piercingin artılarından biri ise vücudunuzun herhangi bir bölümüne yaptırabilir olmanızdır. Nereyi vurgulamak isterseniz oraya dermal piercing yaptırabilirsiniz. İster boynunuza yaptırıp kolye görünümü verin, ister dövmenizin yanına hoş bir kaç damla olarak yerleştirin. Bel kıvrımınıza dikkat çekmek için üst kalçanıza yaptırıp gamze görünümü verebilirsiniz.

Dermal piercing bakımı

Dermal piercinginizin hızlı iyileşmesini istiyorsanız, düzenli bakım yapmanız gerekiyor. Dermal piercinginizin olduğu bölgeyi koruyup temiz tutmakla birlikte nikotin almamanız ve sağlıklı beslenmeniz de gerekiyor. Yaptırdığınız piercingin bir yara olduğunu düşünerek, bir yaranın iyileşmesi için alınması gereken önlemler alınmalı. Yaranıza mümkün olduğunca az dokunmalısınız. Yarayı temizlemek için sabun kullanmayın bunun yerine tuzlu su yeterli olacaktır. Çay ağacı yağı ile yapılan bakımda bölgenin nemli olmasını destekleyecektir.

İyileşme süreci

Gerekli bakım sağlandığında ve darbelerden korunduğunda dermal piercing yapılan bölgenin iyileşmesi ortalama 4-6 hafta sürecektir. Bu süre zarfında yaranızdan sarımsı bir sıvı akıntı geliyorsa bir doktora görünmenizde yarar var.

