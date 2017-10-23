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Dereotu kemik erimesinden koruyor!

Keskin, aromatik kokusu ile salatalarda, çorbalarda, balık ve et yemeklerinde sıklıkla kullanılan dereotu, aynı zamanda şifa kaynağı. Gaz giderici, yatıştırıcı ve hazmı kolaylaştırıcı özellikleri olan dereotu, kemik gelişimine olumlu etkilerinden dolayı osteoporoz yani kemik erimesinin de düşmanı bir besin

Dereotu kemik erimesinden koruyor!

Keskin, aromatik kokusu ile salatalarda, çorbalarda, balık ve et yemeklerinde sıklıkla kullanılan dereotu, aynı zamanda şifa kaynağı. Gaz giderici, yatıştırıcı ve hazmı kolaylaştırıcı özellikleri olan dereotu, kemik gelişimine olumlu etkilerinden dolayı osteoporoz yani kemik erimesinin de düşmanı bir besin

23 Ekim 2017 Pazartesi 17:16
Dereotu kemik erimesinden koruyor!
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DEREOTUNUN sofralardan eksik edilmemesini öneren Diyetisyen Berna Ertuğ, dereotunun sindirim sistemi dostu olarak bilindiğini söyledi.  
Hazımsızlığı ve gaz şikayetlerini azaltan etkilerinin yanı sıra; kusma, hıçkırık ve karın şişmesi gibi rahatsızlıkların önlenmesinde de dereotunun yararlı olduğunu söyleyen Diyetisyen Ertuğ, bu bitkinin neden sofralardan eksik edilmemesi gerektiği konusunda şu bilgileri verdi: 
“Dereotunun tohumu, bal ile şerbet yapılarak içildiğinde kusma zorluğu çeken kişileri rahatlatır. Bağırsakları yatıştırıcı özelliği de bulunan dereotu; sindirim ve gaz problemleri olan çocuklarda sindirimi kolaylaştırıcıdır, anason gibi besinlere göre daha hafif bir aromaya sahip olduğu için tavsiye edilmektedir. Tohumlarından yapılan çay; bağırsak yanmaları, karın ağrıları ve idrar yapamama gibi durumlarda faydalı olmaktadır.
 
EMZİREN ANNELERİN SÜT DESTEĞİ 
Emzirme döneminde annelerin sofralarından eksik etmemesi gereken bir besin olan dereotu, anne sütünü artırıcı özelliğe de sahiptir. Düzenli tüketimi kalp ve damar sağlığı üzerinde de olumlu etki sağlar. Damarları rahatlatma ve kan dolaşımını kolaylaştırma gibi özellikleri bulunmaktadır. Temel yağ asitleri bakımından da zengin olan bu besin, antioksidan bakımından zengindir ve 1 çay kaşığı dereotu tohumu çiğnemek, nefesi açar ve kötü kokuları giderir. Dereotu, boşaltım sisteminde enfeksiyonlara neden olan “escherichia coli” bakterisine karşı da savaşır.
 
KALSİYUM DEPOSU
Dereotu çok zengin bir kalsiyum kaynağıdır. 1 çay bardağı inek sütünün 2 katı kalsiyum içerir. 1 çay bardağı inek sütünde 120 mg kalsiyum bulunurken, 100 gr dereotunda bu oran 230 mg’dır. Sütün yerini tutmasa da süt içemeyenler veya kokusundan rahatsız olanlar için mükemmel bir alternatiftir. Magnezyum ve potasyum açısından da zengin olduğu için kemik sağlığına çok faydalıdır. Dolayısıyla osteoporoza karşı vazgeçilmez bir besindir. Özellikle kadınların bol miktarda dereotu tüketmesi, diğer vitaminlerle birlikte kalsiyum takviyesi almalarını sağlayacaktır.
 
NEFES AÇICI BİR TARİF, DEREOTU ÇAYI; 
Ezilmiş 2 çay kaşığı dereotu tohumunu, kaynamakta olan suya atın. 2-3 dakika kaynadıktan sonra, ateşin altını kapatın. 8 dakika demlenmesini bekleyin. Her yudumda nefes açıcı etkisini gösterecek dereotu çayı, sıvı kısıtlaması ve tansiyon hastaları gibi kişiler hariç günde 2 fincan tüketilebilir. Çocuklara, gaz ve sancı durumlarında sulandırarak dereotu çayından verilebilir.” 

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Anahtar Kelimeler:
Berna ErtuğDereotuKemik Erimesi
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