Deodorant kullananlar için korkutan uyarı!

Deodorant ve parfümü, alırken ya da kullanırken dikkat etmek gerekir. Bu konuda Cildiye Uzmanı Dr. Fikret Kaya, bazı insanların özellikle koltuk altları antiperspirant ya da deodorantlara karşı hassasiyet gösterebileceğini söyleyerek, bu bakım ihtiyaçlarını kullananlara uyarılarda bulundu.

Deodorant kullananlar için korkutan uyarı!
banner404

DR. Fikret Kaya, “Tahriş veya kızarıklık gibi reaksiyonlar görülebilir. Antiperspirantlara veya deodorantlara karşı hassasiyet çoğunlukla vücut kokusunu maskelemek için eklenen parfüm, alkol veya alüminyum tuzları gibi diğer bileşenlere karşı tepkiden kaynaklanır. Alüminyum temelli bileşiklerin deriden absorblanarak östrojen benzeri etki göstereceği iddia edilmektedir. Östrojen meme kanseri hücrelerinin gelişmesini teşvik edebileceğinden kanser gelişimi ile alüminyum bileşiklerinin rolünün olabileceği düşünülmüştür” dedi. Kaya Alüminyum-Alzheimer hakkında şu şekilde konuştu: “Alzheimer hastalığının yükselen insidansı ile antiperspirant ve deodorant kullanımı arasında ilişki olabileceği dikkat çekmektedir. Alüminyum, Alzheimer hastalığı gelişiminde risk faktörlerinden biridir. Parabenlerde olduğu gibi, alüminyumun oral ve çevresel maruziyetinden dolayı bu hastalık gelişimi ile aniperspirant ve deodoant kullanımı arasındaki ilişkiyi belirlemek oldukça zordur. Genel alüminyum maruziyetinin azaltılması ile Alzheimer hastalığının gelişme riski düşürülebilir." Cildimize doğrudan uyguladığımız bu ürünler, geçirgenliğin yüksek olması nedeni ile doğrudan vücudumuza girip kılcal damarlarımız yoluyla kan dolaşımına katılabilir. Eğer toksik ve kanserojen bir madde içeriyorsa vücudumuza bu zararlı maddeleri de almış oluruz. Özellikle koku verme amacıyla eklenen metilen klorid, toluen, metil etil keton, etilen glikol gibi değişik toksik kimyasallardan uzak durmak gerekir. 

DEODORANT SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
İlk dikkat edeceğiniz nokta, deodorantınızın koku giderici alüminyum bileşenlerini içermemesi olmalıdır. Eğer deodorant etiketinde metil, etil, propil, benzil, butil yazılıysa o ürünü almayın. Alacağınız deodorantın ya da anti-perspirantın etiketini mutlaka okuyun. Bitkisel gliserin, bioflavanoidler ve liken, otlar veya bitkisel özler, iyonize su ve distile su, yeşil çay, aleo vera ve kabartma tozu gibi doğal malzemeler içeren ürünleri tercih edin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
ANSİAD Başkanı Kan görevden alındı
ANSİAD Başkanı Kan görevden alındı
  1. ANTALYA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner540

banner518

banner481

banner472

banner479