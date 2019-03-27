Deodorant kullananlar için korkutan uyarı!

DR. Fikret Kaya, “Tahriş veya kızarıklık gibi reaksiyonlar görülebilir. Antiperspirantlara veya deodorantlara karşı hassasiyet çoğunlukla vücut kokusunu maskelemek için eklenen parfüm, alkol veya alüminyum tuzları gibi diğer bileşenlere karşı tepkiden kaynaklanır. Alüminyum temelli bileşiklerin deriden absorblanarak östrojen benzeri etki göstereceği iddia edilmektedir. Östrojen meme kanseri hücrelerinin gelişmesini teşvik edebileceğinden kanser gelişimi ile alüminyum bileşiklerinin rolünün olabileceği düşünülmüştür” dedi. Kaya Alüminyum-Alzheimer hakkında şu şekilde konuştu: “Alzheimer hastalığının yükselen insidansı ile antiperspirant ve deodorant kullanımı arasında ilişki olabileceği dikkat çekmektedir. Alüminyum, Alzheimer hastalığı gelişiminde risk faktörlerinden biridir. Parabenlerde olduğu gibi, alüminyumun oral ve çevresel maruziyetinden dolayı bu hastalık gelişimi ile aniperspirant ve deodoant kullanımı arasındaki ilişkiyi belirlemek oldukça zordur. Genel alüminyum maruziyetinin azaltılması ile Alzheimer hastalığının gelişme riski düşürülebilir." Cildimize doğrudan uyguladığımız bu ürünler, geçirgenliğin yüksek olması nedeni ile doğrudan vücudumuza girip kılcal damarlarımız yoluyla kan dolaşımına katılabilir. Eğer toksik ve kanserojen bir madde içeriyorsa vücudumuza bu zararlı maddeleri de almış oluruz. Özellikle koku verme amacıyla eklenen metilen klorid, toluen, metil etil keton, etilen glikol gibi değişik toksik kimyasallardan uzak durmak gerekir.

DEODORANT SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

İlk dikkat edeceğiniz nokta, deodorantınızın koku giderici alüminyum bileşenlerini içermemesi olmalıdır. Eğer deodorant etiketinde metil, etil, propil, benzil, butil yazılıysa o ürünü almayın. Alacağınız deodorantın ya da anti-perspirantın etiketini mutlaka okuyun. Bitkisel gliserin, bioflavanoidler ve liken, otlar veya bitkisel özler, iyonize su ve distile su, yeşil çay, aleo vera ve kabartma tozu gibi doğal malzemeler içeren ürünleri tercih edin