Denizde ve havuzda kulaklara dikkat!

YAZIN sıklıkla ortaya çıkan kulak enfeksiyonu türü, dış kulak yolunun bakteriyel iltihabıdır. Bu iltihapta tipik olarak kulak kepçesi öne doğru hareket ettirilince ya da dış kulak yolu girişinde tragus adı verilen kıkırdağın üzerine bastırınca kulakta ağrı meydana gelir. Enfeksiyon ilerledikçe dış kulak yolu tamamen kapanabilir, kulakta tıkanıklık hissi hatta işitme kaybı ortaya çıkabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavisinde dış kulak yolu hekim tarafından temizlenir ve antibiyotikli damlalar, ödem giderici damlalar, ağrı kesiciler ve gerektiğinde antibiyotik haplar kullanılır. Kulak kanalı ödem nedeni ile kapandıysa, damlaların nüfuz edebilmesi için geçici olarak kulağa fitil yerleştirilebilir. Denize ve havuza girmeye bir süre ara verilmesi, yıkanırken kulağın vazelinli pamukla sudan korunması önem taşır.

Yaz mevsiminde sıklığı görece artan bir diğer enfeksiyon ise dış kulak yolu mantarlarıdır. Bu durumda temel yakınma kulaklarda kaşıntı ve tıkanıklıktır.

TEŞHİSİ KOLAY MIDIR?

Kulak burun boğaz uzmanı, muayeneyle mantar tanısını koyabilir. Yukarıda açıklanan kulağı sudan koruma tedbirleri, hekimin dış kulak yolunu temizlemesi ve bazı damlaların kullanımıyla mantar tedavi edilebilir.

DİYABETİNİZ VARSA…

Özellikle kontrol altında olmayan diyabetik hastalarda dış kulak yolu enfeksiyonları ilerleyici bir hal alabilir ve daha ciddi sorunlara yol açabilir. Bu sebeple bu hastalarda erken tanı ve tedavi ayrı bir önem taşır.

HAVUZLAR HİJYENİK OLMALI

Havuzlarda hijyenin temiz bir deniz kadar iyi olması zordur. Kulak enfeksiyonları da dahil olmak üzere bir takım

enfeksiyonların önüne geçmek için havuzların bakımı çok önemlidir.

KULAK ÇUBUĞU UYARISI

Kulak çubukları dış kulak yolunda zedelenmelere yol açabilir, bu da iltihap için elverişli bir zemin oluşturabilir. Banyo sonrası kulağın dış kısmının bir havluyla kurulanması, ardından bir saç kurutma makinasını kulağı yakmayacak bir mesafeden 10 saniye kadar kulağın içine doğru tutmak, kulaktaki nemin ortadan kaldırılması için güvenli ve yeterli bir yoldur.

EZBERE İLAÇ KULLANMAYIN

Kulağınız ağrıdığında ve tıkandığında hiç muayene olmadan, bir arkadaşınızdan ya da komşunuzdan temin ettiğiniz kulak damlalarını rastgele kulağınıza damlatarak sorunu çözmeye çalışmak yerine konunun uzmanı

bir hekime başvurmanız, doğru tanı ile kulağınızın durumuna göre en uygun tedavinin düzenlemesi daha sağlıklı bir

yaklaşım olacaktır.