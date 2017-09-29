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Değişen diş rengine dikkat

Bir çok faktöre bağlı olarak diş renginin değiştiğini belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, değişen diş rengine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi

Değişen diş rengine dikkat

Bir çok faktöre bağlı olarak diş renginin değiştiğini belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, değişen diş rengine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi

29 Eylül 2017 Cuma 11:20
Değişen diş rengine dikkat
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DİŞ Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Beyazlatma, diş yüzeyinde meydana gelen renklenmenin giderilme işlemidir. Bu renklenmeler çay,kahve ve sigara gibi dış faktörlere bağlı olduğu gibi bu renklenmeler, esmer yada sarışın olmak gibi genetik faktörlere bağlı olarak da gelişmiş olabilir. Eğer dış faktörlere bağlı olarak gelişmiş ise etkin ağız temizliği ile veya diş hekiminden yardım alarak diş beyazlatma tedavisi ile bu renklenmeler giderilebilir. Genetik faktörlere bağlı olduğunda ise diş hekiminizden yardım almanız gerekmektedir" dedi.
Çok fazla çay, kahve ve sigara tüketen kişiye diş renginin gri tonda olması dahilinde ev tipi diş beyazlatma denilen uygulamayı önerdiklerini belirten Kışlaoğlu, "Kişi genç ise ve diş rengi sarı ise ofis tipi diş beyazlatma daha etkin olarak uygulanmaktadır. Ev tipi diş beyazlatma; Hastadan ölçü alınır ve bu ölçüye uygun olarak bir ilaç verilir. Hasta kendisi 1 hafta 10 gün süre ile bu işlemi uygular" diye konuştu.
Dr. Kışlaoğlu, "Ofis tipi diş beyazlatma; diş hekimi yumuşak dokuları ayırır ve kimyasal ajan kullanarak klinikte yaklaşık 45 dakika 1 saat boyunca beyazlatma ışık vererek uygulanır. Her iki diş beyazlatma yönteminde de eşit oranda beyazlatma sağlanabilir. Ancak ofis tipi diş beyazlatma yönteminde hastaya 2 yada 3 seans uygulama yapmak gerekebilir" ifadelerini kullandı.
Diş beyazlatma yaptırdıktan sonra hekimlerin önerisi beyazlatıcılı diş macunu kullanmaları olduğunu ifade eden Kışlaoğlu, "Çünkü, dış faktörlerin kullanımı (çay,kahve,sigara vb.) aynı şekilde devam ettiği sürece diş beyazlatma işlemi geri dönen bir uygulamadır" şeklinde konuştu. 

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Çağdaş KışlaoğluBeyazlatmaDiş Yüzeyi
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