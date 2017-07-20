Dedesi kalp krizi geçirdi, Hastaların hayatını kurtaracak cihaz geliştirdi

BURSA'DA yaşayan Ebral Su Gürman dedesi kalp krizi geçirice hastaların hayatını kurtaracak cihaz geliştirdi. Minik öğrencilerin geliştirdiği bu cihaz sayesinde hastalar daha çabuk hastaneye yetiştirilecek. 4 öğrenci, hayat kurtaran bileklikle Türkiye'yi Çin'de temsil edip başarı için yarışacak.

SIKÇA KALP KRİZİ GEÇİREN DEDESİ İÇİN CİHAZ GELİŞTİRDİ

Bursa'da yaşayan 11 yaşındaki Ebral Su Gürman, dedesi sık sık kalp kiriz geçirince, hastalara ve dedesine faydalı olmak için 3 arkadaşıyla birlikte "Robotan" ismini verdikleri robotu geliştirdi. Bu cihaz bileğe takılıyor ve taktığı kişinin nabzını ölçüyor, ayrıca üzerinde bulunan GPRS sayesinde üzerinde bulunan sağlık kuruluşunu arayarak hastanın mevkiini belirtiyor.

SAĞLIK PERSONELİ BİLEKLİKTEKİ GPRS SAYESİNDE HASTAYA RAHATLIKLA ULAŞABİLİYOR

Hasta, cihazın düğmesine basarak, sağlık kuruluşundakilerle konuşup, hastalığıyla ilgili bilgi verebiliyor. Sağlık personeli ise cihazdaki GPRS sayesinde telefonlarına gelen mesajla hastaya rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu cihaz sayesinde sağlık personeli hastaların yerini GPRS sayesinde daha rahat bulurken, hastayla konuşup hastalığını olay yerine gelmeden öğrenebiliyor. Cihaz hastanın nabzını ölçerek sağlık kurumuna bildiriyor.

BU CİHAZ SAYESİNDE HASTA ÖLÜMLERİNDE AZALMA OLMASI BEKLENİYOR

11 yaşındaki 4 öğrencinin geliştirdiği bu cihaz sayesinde hasta ölümlerinde azalma olması bekleniyor. Tan Koleji öğrencileri, Çin'de 15 yıldır düzenlenen ve her ülkeden bir takımın katılmaya hak kazandığı yarışmaya iştirak etmeye kazanmaya hak kazandı. 11 yaşındaki Ebral Su Gürman, Fulya Erten, Semanur, Şimşek ve Gökçe Şen, Robotan ismini verdikleri cihazla Çin'de ülkemizi temsil edecek. Gençler, 4-6 Ağustos tarihlerinde Pekin şehrinde yapılacak yarışmada şampiyon olmayı hedefliyor.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

Bu cihazı hastaların hayatlarını kurtarmakiçin geliştirdiklerini ifade eden gençler, "Ebral Su Gürman arkadaşımız, dedesinin kalp krizi geçirmesi sebebiyle böyle bir fikir ortaya attı. Biz de bu fikri hayata geçirdik. Çin'deki yarışmaya katılmaya hak kazandık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.