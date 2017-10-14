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Dalak yerine sağlam böbreğini aldılar

Almanya'nın Bremen kentinde ameliyat edilen 18 yaşındaki Kerim Uçar'ın doktor hatası yüzünden dalak yerine sağlam böbreği alındı

Dalak yerine sağlam böbreğini aldılar

Almanya'nın Bremen kentinde ameliyat edilen 18 yaşındaki Kerim Uçar'ın doktor hatası yüzünden dalak yerine sağlam böbreği alındı

14 Ekim 2017 Cumartesi 19:15
Dalak yerine sağlam böbreğini aldılar
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ALMANYA'DA doktor hatası 18 yaşındaki Kerim Uçar'ın bir böbreğine mal oldu. Bremen kentindeki hastaneye dalak ameliyatı için yatan Kerim Uçar, ameliyathaneden bir böreği alınmış olarak çıktı. Genç Kerim'in böbreğinin yanlışlıkla alındığı gerçeğini hastane doktorları anne Durna Uçar'a ameliyattan bir gün sonra söyledi. Aile büyük şok yaşadı.

BÖBREK AŞAĞI KAYDI 
Bild gazetesinde yer alan habere göre, Kerim Uçar çocukluğundan beri hücre anemi hastalığından dolayı rahatsızlık yaşıyordu. 2007 yılında Bremen'deki Prof. Hess Klniği'nde tedavi amaçlı olarak dalağının bir bölümü alındı. Ancak şikayetleri devam etti. Kerim yine aynı hastanede aynı doktorların tavsiyesi üzerine dalağının tamamının alınması için 5 Ekim'de ameliyata alındı. Sıkıntılarının biteceği umuduyla girdiği ameliyattan bu kez böbreği alınmış olarak çıktığını ise bir gün sonra doktorların annesine durumu anlatmasıyla öğrendi. Anne Durna Uçar “Doktorlar bana ameliyata yaptıklarını ve dalak yerine böbreği aldıklarını söylediler. Anlattıklarına göre böbrek aşağı kaymış, dalak da yukarı çıkmış. Hata da bu yüzden olmuş” dedi. Dalak yerine böbreğin alındığı ise yapılan patoloji sonrası anlaşıldı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU
Aile, oğullarının böbreğinin alınması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bremen Savcılığı Sözcüsü Silke Noltensmeier şikayeti doğrulayarak “Doktorların yanlış organı kesip aldıklarına yönelik bize suçlamada bulunuldu” dedi. Hastane yetkilileri ise konuyla ilgili “Biz soruşturman tamamlanmadan ve bize yönelik suçlamanın ne olduğunu öğrenmeden konuyla ilgili açılama yapmak istemiyoruz” açıklaması yaptı. Doktor hatası yüzünden bir böbreğini kaybeden Kerim Uçar ise tedavi gördüğü hastanede biran önce iyileşmeyi beklediğini belirterek “Ben kesinlikle sağlığıma kavuşup arkadaşlarımla futbol oynamak itiyorum” dedi. Kerim'in dalağının alınması için ne zaman ameliyat edileceği ise henüz belli değil. kapatmak zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBremenKerim UçarAmeliyat
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