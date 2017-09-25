D vitamininin fazlası da zarar

UZM. Dr. Pınar Müge Sarıkaya, son zamanlarda doktor gözetiminde olmaksızın D vitamini tüketiminin arttığını kaydederek, “D vitamini eksikliği tedavisi, mutlaka uzman doktor kontrolünde yürütülmelidir. Çünkü A, E, K vitaminlerinde olduğu gibi D vitamini de yağda eriyen bir vitamin olduğundan, fazla miktarda alınması vücutta toksik (zehirleyici) etki dediğimiz duruma yol açabilir. D vitamini zehirlenmesinin belirtileri arasında halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, kulakta çınlama, baş dönmesi, kalpte ritim bozukluğu, sık idrara çıkma sayılabilir” dedi.

15-20 Dakika Işık Yetiyor

D vitamini eksikliğiyle ilgili bilgi veren Uzm. Dr. Pınar Müge Sarıkaya şöyle konuştu:

“Kollar, bacaklar ve yüzün 15-20 dakika gün ışığına maruz kalmasıyla, günlük D vitamini ihtiyacı karşılanabilmektedir. Ancak yine de D vitamini eksikliği çok görülen bir durumdur. Bunun nedeni hem güneş ışığına yeterince maruz kalmamak, hem de D vitamini bulunan gıdaların sayısının azlığı ve bunlarda vücudun ihtiyacı olan D vitamininin az bulunmasıdır. Dünya genelinde yaşlı kadınların yaklaşık yüzde 45’inde, yetişkin nüfusun ise yaklaşık yüzde 15’inde D vitamini eksikliği görülmektedir.”

SÜT, BALIK VE YUMURTA SARISI

Dr. Sarıkaya, bazı besinlerde D vitamini doğal olarak bulunduğunu belirterek, “Süt, ayran, kefir, peynir, yoğurt, yağlı deniz balıklarından olan somon, hamsi, sardalya ve ton balığı, yulaf, yumurta sarısında bol miktarda vardır. Ayrıca cildimiz güneşin UVB ışınlarını kullanarak D vitamini üretme yeteneğine sahiptir. Güneş ışığından D vitamini sentezlemek için, cam arkasında olmamak kaydıyla kısa süreli güneşte kalmak yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.

KORUYUCU ÖZELLİĞİ VAR

Uzm. Dr. Pınar Müge Sarıkaya D vitamininin önemiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Kalp hastalıkları, hipertansiyon ve bazı kanserlerde koruyucu etkisi bilinmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda kansere karşı koruyucu olduğuna dair veriler mevcuttur. Yine son yıllarda yapılan çalışmalarda alzheimer, parkinson , multipl skleroz gibi santral sinir sistemi hastalıklarında kanda düşük D vitamin düzeyleri dikkati çekmektedir. D vitamini eksikliği erişkinlerde kemik yumuşaması (osteomalazi) çocuklarda ise kemik zayıflaması (raşitizm) hastalıklarına neden olur. D vitamini eksikliğinde kas ve kemik ağrıları, kas ve kemik zayıflığı ya da kas spazmları da görülebilir.