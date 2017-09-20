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Çok sayıda bölgede karantina!

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde 29 mahalle, 57 köy ve 2 belde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

Çok sayıda bölgede karantina!

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde 29 mahalle, 57 köy ve 2 belde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

20 Eylül 2017 Çarşamba 18:38
Çok sayıda bölgede karantina!
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EREĞLİ Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kırmacı Mahallesi ile Hasankahyalar Köyü'nde 2 ayrı noktada şap hastalığı tespit etti. Hastalık nedeniyle ilçe merkezinde Kırmacı Mahallesi ile birlikte toplam 29, Hasankahyalar Köyü ile birlikte toplam 57 köy ve Ormanlı ile Kandilli beldeleri koruma bölgesi ilan edilerek karantina uygulaması başlatıldı.
 
Karantinaya alınan bölgelerde hayvan giriş ve çıkışları, alım, satımı, süt ürünlerinin karantina alanı dışına çıkışı, sığır, manda, keçi ve koyunların mera ve otlaklara salınması, ot, saman, tırnak, boynuz, hayvan gübresi, deri ve benzeri ürünlerin çıkarılması, antibiyotik uygulaması yapılan hayvanlar ile hasta hayvanların sütlerinin insan gıdası olarak tüketilmesi ve söz konusu belde, köy ve mahallelerde her türlü hayvansal ürünlerin toplanması yasaklandı. Öte yandan hastalığın bertaraf edilmesiyle ilgili ilaçlama ve diğer çalışmaların da sürdürüldüğü belirtildi.
 

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