Çocukluk çağı kanserlerinde "lösemi" ilk sırada

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tezer Kutluk, çocukluk çağı kanserlerinde löseminin ilk sırada yer aldığını belirterek, "Lösemi Türkiye'de yılda yaklaşık bin çocuğu etkilemektedir." dedi

Çocukluk çağı kanserlerinde "lösemi" ilk sırada
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HACETTEPE Üniversitesi (HÜ) Tıp  Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tezer Kutluk, çocukluk çağı kanserlerinde löseminin ilk  sırada yer aldığını belirterek, "Lösemi Türkiye'de yılda yaklaşık bin  çocuğu  etkilemektedir." dedi. 
Kutluk, yaptığı açıklamada, dünya genelinde çocukluk  çağı kanserlerinin toplam kanser vakalarının yüzde 0,5 ile 4,6'sını kapsadığını  söyledi.
 Dünya genelinde yılda yaklaşık 200 bin çocukluk çağı kanserinin teşhis  edildiğini belirten Kutluk, erken evrede teşhis edilen birçok çocukluk çağı  kanserinin yüksek oranlarda tedavi edilebildiğine dikkati çekti.  
Tezer Kutluk, Türkiye'de yılda ortalama 3 bin 500 çocukluk çağı  kanseri vakasına teşhis konulduğunu anlattı.
 Türkiye'de çocukluk kanserleri görülme sıklığının yüksek gelir  düzeyindeki ülkelerle benzer oranlarda olduğununun altını çizen Kutluk, "Çocukluk  çağı kanserleri tüm kanser vakalarının yüzde 1,3'ünü ve tüm kanser ölümlerinin  yaklaşık yüzde 1'ini oluşturmaktadır. Milyonda olmak üzere ABD'de 137,9,  Norveç'te 143,2, İsveç'te 149,4, İngiltere'de 118,2 ve Türkiye'de 131,3'tür."  bilgisini verdi.
 "Erken teşhisle tedavi başarısı yüksek"
Prof. Dr. Kutluk, çocuklarda görülen kanserlerin tip, tedaviye yanıt  ve sağ kalım açısından erişkin kanserlerinden farklılık gösterdiğine dikkati  çekerek, çocukluk çağı lösemilerinin çocukluk çağında en sık görülen kanser türü  olduğunu vurguladı.
Kan kanseri olarak bilinen löseminin ilk sırada yer aldığına dikkati  çeken Kutluk, "Çocukluk çağı lösemileri en sık görülen kanser türü olup,  Türkiye'de yılda yaklaşık bin çocuğu etkilemektedir. Verilere göre, Türkiye'deki  vakalar içinde yüzde 35,5 ile lösemi ilk sırada yer almaktadır. Onu, yüzde 18,5  ile merkezi sinir sistemi tümörleri, yüzde 13,5 ile lenfoma izlemektedir.  Sırasıyla nöroblastoma, wilms, yumuşak doku sarkomları, kemik tümörleri ve diğer  tümörler takip etmektedir." diye konuştu.
 
Tezer Kutluk, her iki cinsiyette de lenfomalar, merkezi sinir sistemi  tümörleri ve lösemilerin görüldüğünü anlatarak, yıllar içinde çok disiplinli  tedavi yaklaşımlarının gelişmesiyle, kemoterapi, radyoterapi ve cerrahideki  gelişmelerle birlikte Türkiye'de de çocukluk çağı kanserlerindeki yaşam  oranlarının arttığını ifade etti.
Bugün çok sayıdaki çocuk onkoloji merkezindeki çocukluk çağı  kanserlerine tanı konulabildiğini ve bu hastaların uluslararası standartlarda  tedavi edilebildiğini belirten Kutluk, "Ulusal verilerin analizleri sonucunda,  tüm çocukluk çağı kanserlerinde 5 yıllık yaşam oranı yüzde 70 civarındadır. Bu  sonuç, gelişmiş ülkelerde de yüzde 70-80'dir. Hedef, yüzde 80'leri  yakalayabilmektir." değerlendirmesinde bulundu.
 
 Prof. Dr. Kutluk, tedavi başarısının yüksekliği ve çocukların önündeki  beklenen yaşam süresi uzunluğunun erken ve etkin tedaviyi, en iyi hizmete  erişimi, yaşam kalitesini, psikososyal yaklaşımı daha da önemli hale getirdiğini  söyledi.
 
Çocukluk çağı kanserlerine ilişkin bir tarama programı olmadığını  anlatan Kutluk, "Yine de erken teşhisle tedavi başarı oranları yüksektir. Bu  nedenle, iştahsızlık, kansızlık, hızlı kilo kaybı, bacaklarda kemik ağrıları,  cilt altında kanamalar (kırmızı noktalar veya morarmalar), burun ve diş eti  kanamaları, ateş ve ele gelen kitle gibi semptomların varlığında dikkatli  olunmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı." uyarısında bulundu.

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