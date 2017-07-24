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Çocuklarınız havuzda hasta olmasın

Antalya'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Uçlar, yaz aylarında özellikle çocuklar için açılan yüzme kurslarına dikkati çekerek, "Yetkisiz ve denetimsiz havuzlar çocukta çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" uyarısında bulundu

Çocuklarınız havuzda hasta olmasın

Antalya'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Uçlar, yaz aylarında özellikle çocuklar için açılan yüzme kurslarına dikkati çekerek, "Yetkisiz ve denetimsiz havuzlar çocukta çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" uyarısında bulundu

24 Temmuz 2017 Pazartesi 23:04
Çocuklarınız havuzda hasta olmasın
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BEDEN sağlığına önemli yararlar sağlarken, hem eğlendiren, hem de dinlendiren yüzme sporu için uzmanlar uyarıda bulundu. Yaz aylarında özellikle ticari kazanç amaçlayan bazı yüzme kurslarının çocukların sağlığını tehdit ettiği belirtilirken, yetkisiz yüzme kurslarının son yıllarda arttığına dikkat çekildi. Ailelerin çocuklarını gönderecekleri kursun ilgili kurumlardan sertifika almış olup olmadığına dikkat etmeleri gerektiğini kaydeden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Uçlar, aynı zamanda yüzme eğitimi verecek olan kişi ve cankurtaranların da aynı şekilde sertifikalı olması gerektiğini söyledi.
AĞIZ VE BOĞAZDA YARA OLABİLİR
Velilerin havuzun hijyen kuralarına uyulduğundan emin olmaları gerektiğini de hatırlatan Uzman Dr. Erkan Uçlar, "Çünkü çocuklar sağlıksız havuzdan bağırsak enfeksiyonları kaptığı gibi, ağız ve boğazda yaralara sebep olan bir çok virüs ve ciltte mantar enfeksiyonları bulaşabilir. Bu nedenle, havuzun dezenfeksiyonuna önem verilmesi gerekiyor. Ayrıca, çocukların en az 20 faktör olan güneş koruyucularını kullanmalarını öneriyoruz" dedi. Havuz suyunun deniz suyuna göre cilde daha çok zarar verdiğine de vurgu yapan Uzman Dr. Uçlar konuşmasını şöyle sürdürdü: "Havuzda yüzen çocuklarda dış kulak yolu ve göz enfeksiyonlarına çok sık rastlıyoruz. Bunun için kulak tıkaçları ve su geçirmesini önleyici boneler kullanılmasında yarar var.
ÇOCUKTA İDRAR KAÇIRMAYA DİKKAT!
Genel hijyen açısından, özellikle mantar enfeksiyonlarından korunmak için başkalarının terlikleri kullanılmamalı. Özellikle kız çocuklarında idrar yolu enfeksiyonları görülebiliyor. Bunun önüne geçmek için de ıslak mayoların sık sık değiştirilmesini öneriyorum. Çocuklarda sık idrar çıkarma ve idrar yaparken yanma olması halinde mutlaka uzmanına gözükmelerinde yarar var. Ayrıca, havuz suyunu yutmamaları konusunda çocukların uyarılması gerekiyor." Antalya'da resmi kurumlar tarafından havuzu düzenli olarak denetlenen Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü'nün (ATİK) Başkanı Adnan Selekler, çocuklara güvenli bir şekilde spor yaptırdıklarını ifade etti.
 

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AntalyaÇocuk Sağlığı Ve HastalıklarıUzmanı Dr. Erkan Uçlar
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