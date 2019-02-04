Çocukları gripten korumanın yolları

GENELLİKLE kış aylarında görülen gribe 'influenza' adlı virüsün neden olduğunu söyleyen Mehmet Güneş, grubun 24- 72 saat arasında bulaşıcı hale geldiğini, özellikle bağışıklık sistemi yetişkinlere göre daha zayıf olan çocuklarda, hızlı bir şekilde zatürre ve bronşite kadar ilerleyebildiğini kaydetti. Gribin başlıca belirtilerinin yüksek ateş, yorgunluk, kas ve eklem ağrıları, titreme, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve öksürük olduğunu belirten Güneş, "Öksürük bronşları tahriş edecek kadar yoğun hissedilmez. İlk 3-4 gün ağır seyreden hastalık 7- 10 gün arasında geçer. Belirtiler nefes almada zorluk, kusma, ağrılı yutkunma, öksürük ve tıkanıklık gibi şiddetliyse, ateş de düşmüyorsa mutlaka uzmana başvurulmalı" dedi.

YÜKSEK ATEŞ ÖZEL BAKIM GEREKTİRİR

Çocuklarda öksürük şurubu veya grip ilacı kullanmadan önce mutlaka doktora danışılması gerektiğini vurgulayan Mehmet Güneş, "Grip yeni doğmuş bebeklerde tehlikeli olabilir. Gripte ateşle mücadele önemlidir. Doktorun önerisi doğrultusunda ateş düşürücü ilaçlar ile ateşe müdahale edilmelidir. Çünkü ateşin kontrol altına alınmaması nöbet riskine yol açabilir. Özellikle ateşli döneminde çocuğu okula göndermemek ve izole bir şekilde bakımını sağlamak gerekmektedir. Soğuk algınlığı ve grip ilaçları, gribi tamamen tedavi etmez. Ateş, ağrı, burun tıkanıklığı ve öksürüğü azaltmada yardımcı olur. Ayrıca tuzlu burun spreyleri solunum yollarını rahatlatır. Öksürük şurupları ve bol sıvı tüketimi öksürüğü yatıştırır" diye konuştu.

GRİPTEN KORUNMAK İÇİN 6 ÖNERİ

Mehmet Güneş, çocukları gripten korumak için 6 öneride bulundu. Güneş, "Kreş, okul gibi toplu bulunulan yerlerin havalandırıldığından emin olun. Çocuğunuza öksürürken veya hapşırırken ağzını kapatmasını öğretin. Sık sık ellerinin yıkanmasına özen gösterin. Mümkün olduğunca çocuğunuzu grip sezonunda kalabalık ortamlardan uzak tutun. Bağışıklık sistemini besleyen C vitamininden zengin meyve ve sebze tüketin. Çocuğunuzun gün içinde açık havada zaman geçirmesini sağlayın" dedi.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KONTROL EDİLMELİ

Çocukları mevsimsel gripten korumanın en iyi yolunun aşılanma olduğunu kaydeden Güneş, şöyle dedi: "Özellikle risk grubunda olan alerjik bünyeli, astım, bronşit olan ve zatürre geçirmiş yani sık hastalanan çocuklar ya da okul çocukları mutlaka aşılanmalıdır. Kış mevsiminde güneş ile olan temas azaldığından dolayı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde D vitaminin azaldığı görülmektedir. D vitamininin az olması da hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Doktor tavsiyesiyle eksik olan kan düzeyine bakılarak, yaşa uygun bir şekilde D vitamini damla olarak verilmelidir. D vitamini doktor önerisiyle alınmalı, aileler bu konuda kendi istekleri doğrultusunda çocuğa D vitamini vermemelidir."