Çocuklarda en çok hangi hastalıklar görülüyor?

DOKUZUNCU Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi Antalya'da yapılıyor. 3 gün sürecek etkinliğe, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve genel pediatri uzmanlarından oluşan 300 kişi katılıyor.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Necdet Kuyucu, çocuk enfeksiyon hastalıklarının ülkemiz için oldukça önemli bir konu olduğunu söyledi. Kuyucu, "Günümüzde yenidoğan ölümlerini bir tarafa bırakırsak, çocuklarda en sık sağlık problemlerine sebep olan hastalık, çocuk enfeksiyon hastalıklarıdır. Birçok açıdan gerek ishal gerekse zatürre, hala çocuk çağında önemli ölüm nedenlerindendir. Önümüzdeki yaz dönemini, ishallerin sık görülebileceği, hala gündemde olan enfeksiyon hastalıklarının karşımıza çıkabileceği günler olarak ifade edebiliriz."

Kuyucu, Hac nedeniyle gidilecek Suudi Arabistan veya ona yakın ülkelerin, MERS-COV denilen akut solunum yetmezliğine sebep olan hastalıkların hala görüldüğü ülkeler olduğunu vurgulayarak, ülkemize gelmesi mümkün olan bu hastalığın da kongrede tartışılacağını aktardı.

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