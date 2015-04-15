Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Çocuklarda en çok hangi hastalıklar görülüyor?

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Kuyucu, yenidoğan ölümleri dışında çocuklarda en sık sağlık problemlerine yol açan nedenin, enfeksiyonlar olduğunu söyledi

Çocuklarda en çok hangi hastalıklar görülüyor?

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Kuyucu, yenidoğan ölümleri dışında çocuklarda en sık sağlık problemlerine yol açan nedenin, enfeksiyonlar olduğunu söyledi

15 Nisan 2015 Çarşamba 14:27
Çocuklarda en çok hangi hastalıklar görülüyor?
banner404
DOKUZUNCU Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi Antalya'da yapılıyor. 3 gün sürecek etkinliğe, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve genel pediatri uzmanlarından oluşan 300 kişi katılıyor.
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Necdet Kuyucu, çocuk enfeksiyon hastalıklarının ülkemiz için oldukça önemli bir konu olduğunu söyledi. Kuyucu, "Günümüzde yenidoğan ölümlerini bir tarafa bırakırsak, çocuklarda en sık sağlık problemlerine sebep olan hastalık, çocuk enfeksiyon hastalıklarıdır. Birçok açıdan gerek ishal gerekse zatürre, hala çocuk çağında önemli ölüm nedenlerindendir. Önümüzdeki yaz dönemini, ishallerin sık görülebileceği, hala gündemde olan enfeksiyon hastalıklarının karşımıza çıkabileceği günler olarak ifade edebiliriz."
Kuyucu, Hac nedeniyle gidilecek Suudi Arabistan veya ona yakın ülkelerin, MERS-COV denilen akut solunum yetmezliğine sebep olan hastalıkların hala görüldüğü ülkeler olduğunu vurgulayarak, ülkemize gelmesi mümkün olan bu hastalığın da kongrede tartışılacağını aktardı.
GRİP SALGINI YOK
Son dönemde yaşanan grip vakalarının normal olduğunun altını çizen Kuyucu, "Ülkemizde geçmişte ekim ya da kasım aylarında gördüğümüz grip, birkaç yıldır ocak, şubat, mart ve hatta nisana kadar uzanabilecek bir süreç içerisinde ortaya çıkıyor. Bu enfeksiyonlar geçtiğimiz aylarda yoktu, yeni yeni ortaya çıktı. Ancak bir salgın olarak ifade etmemek lazım. Rakamlar beklenilen düzeyde" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 15.04.2015 13:28
Anahtar Kelimeler:
ÇOCUK HASTALIKLARIçocuklarda Görülen HastalıklarHastalıkEnfeksiyon HastalıklarıÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Necdet Kuyucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir
Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir
Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!
Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim