Çocuklarda böbrek taşı görülme sıklığı artıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, böbrek taşının daha çok erişkin hastalığı gibi algılandığını ancak bunun doğru olmadığını belirterek, "Bebeklik dönemi dahil tüm çocuklarda rastlanan ve görülme sıklığı giderek artan bir hastalıktır. Bebek ve çocukların yaşam kalitesini düşüren rahatsızlık, önlem alınmaması halinde ciddi ve geri dönüşümsüz böbrek bozukluklarına yol açabiliyor." dedi

Çocuklarda böbrek taşı görülme sıklığı artıyor
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ÇİVİLİBAL yaptığı açıklamada, böbrek rahatsızlıklarının  son dönemlerde bebek ve çocuklarda da arttığını, bu açıdan anne ve babaların çok  dikkatli olması gerektiğini söyledi. 
Böbrek taşlarının da sadece erişkinlerde görüldüğüne ilişkin yanlış  bir inanış olduğunu aktaran Çivilibal, şöyle konuştu:
"Böbrek taşları daha çok erişkin hastalığı gibi algılanmasına rağmen,  bebeklik dönemi dahil tüm çocuklarda rastlanan ve görülme sıklığı giderek artan  bir hastalıktır. Bebek ve çocukların yaşam kalitesini düşüren rahatsızlık, önlem  alınmaması halinde ciddi ve geri dönüşümsüz böbrek bozukluklarına yol açabiliyor  ve bu konuda ebeveynlerin uyanık olması gerekiyor." 
Çivilibal, böbreklerin en önemli görevinin, vücuttaki zararlı atık  maddeleri süzerek, idrar yoluyla atmak olduğunu dile getirdi. 
 Böbreklerin ayrıca vücut için gerekli olan bazı minerallerin de  dengede tutulmasını sağladığını aktaran Çivilibal, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Çeşitli nedenlerle bozulan bu denge, idrar yollarında önce kristal,  ardından böbrek taşlarının oluşmasına yol açar. Son yıllarda bebeklik ve çocukluk  çağlarında daha sık böbrek taşları görülmeye başladı. Bunun iki temel nedeni  vardır. Birincisi hareketsiz yaşam, beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve  uygunsuz ilaç kullanımı gibi hastalığa neden olan olumsuz koşulların artışıdır.  İkincisi ise çözünürlüğü yüksek ultrasonografi cihazlarının kullanıma girmesiyle  önceki yıllarda saptanamayan minik taşların daha kolay belirlenebilmesidir.  Doğumsal veya sonradan gelişen çeşitli anatomik bozukluklar veya idrar yolu  enfeksiyonları da böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlar. Genetik yatkınlık da  böbrek taşı oluşumunda çok önemli bir faktördür." 
Prof. Dr. Çivilibal, ayrıca hazır bebek maması tüketimi, taş oluşturan  iyonların idrarda yüksek oranda bulunması, yanlış beslenme alışkanlıkları ve  uygunsuz ilaç kullanımının da taş oluşumunu artıran nedenler arasında olduğunu  ifade etti. 
Bebek ve çocukların hazır gıdalardan uzak tutulması gerektiğini  vurgulayan Çivilibal, şöyle devam etti: 
"Böbrek taşı olan çocukların beslenmesi, taşın cinsine ve hastanın  idrar tetkiklerine göre belirlenmektedir. Cips, kraker, çerez gibi hazır gıdalar  çikolata, çay, kahve gibi çocuk beslenmesinde yer almaması gereken yiyecek ve  içecekler taş oluşumuna zemin hazırladığı için bunların, her tür taşlı hasta  tarafından az miktarda tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca böbrekten atılan ilaçların  idrarda çözünürlüğü önce bir çökelti oluşturup ardından taş oluşumuna yol  açabiliyor. Bazı ilaçlarsa taş oluşumunu kolaylaştıran maddelerin idrarla  atılımını artırarak böbrek taşlarına neden oluyor. D vitamininin yaşamın ilk  yılında rutin olarak kullanılmasının ardından yanlış uygulamalarla alımı vitamin  zehirlenmelerine ve kan ile idrarda kalsiyum artışı kaynaklı böbrek taşı  gelişimine yol açabiliyor. C vitamini de idrarda okzalat atılımını artırarak,  böbrek taşlarına neden olabiliyor."
 
Çocuklardaki üriner sistem taş hastalığında tedavi aşamaları
 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çivilibal, taş  oluşumuna zemin hazırlayabilen ilaçlar da olduğunu ifade ederek,  "Uygunsuz ve  düzensiz kullanılan mide asidini azaltıcı ilaçlar yani anti-asitler, kalsiyum, D  vitamini, C vitamini, kortizon, bazı antibiyotikler, idrar sökücüler, taş  oluşumuna zemin hazırlayabilen ilaçlardır." diye konuştu.
 
Böbrek hastalıklarında, tedavinin 3 temel aşaması olduğunu aktaran  Çivilibal, şunları kaydetti:
 
 "Çocuklardaki üriner sistem taş hastalığında üç temel tedavi aşaması  mevcuttur. Bunlardan birincisi akut problemlerde acil tedavi, ağrının  giderilmesi, iyi hidrasyon sağlanması ve varsa üriner enfeksiyonun tedavi  edilmesidir. İkincisi girişimsel cerrahiyle taşın uzaklaştırılması, taş kırma  (ESWL), endoskopik yöntemler ve açık cerrahi uygulamalardır. Üçüncüsü ise izlem  ve koruyucu tedaviyle yeni taş oluşumunun engellenmesi, bol su, kısıtlı tuz,  potasyum içeriği zengin sebze ve meyve tüketmek, aşırı hayvansal proteinin  tüketimine dikkat etmek ve gerekli hallerde ilaç tedavileri ve limonata, portakal  suyu gibi içeceklerle idrarın alkalileştirilmesidir."

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