Cinsel sorun yaşayanlar dikkat!

SAĞLIKLI bir hayatın yolu doğru gıdalarla dengeli ve düzenli beslenmeden geçiyor. Bazı bitkiler ise gösterdikleri etki ile hem birçok hastalıktan koruyor hem de cinsel hayata olumlu katkı sağlıyor. Bu bitkilerin başında da süsen geliyor.

Süsen bitkisi sadece erkek için değil her iki cins için cinsel kaynak olarak gösteriliyor. Süsen bitkisinin kökünden elde edilen toz, afrodizyak etki gösteriyor. Süslü bir aşk yaşamak isteyenlere bu bitkiyi öneren uzmanlar sağlığa faydalarını şöyle sıralıyor.

Göğsü yumuşatıp, rahatlama sağlar. Mide ve bağırsak gazlarını giderir.

Haricen kullanıldığı takdirde yaraları iyileştirir. Yüksek dozda kullanıldığı takdirde kusturucudur

Vücutta biriken suyu boşaltır. Az miktarda kullanıldığında astım ve bronşitte faydalıdır.

Safra söktürücüdür. Karaciğer ve safrayla ilgili sıkıntıları giderir. İdrar söktürücü özelliği vardır.