Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Cinsel sorun yaşayanlar dikkat!

Cinsel isteksizlik yaşayanlar dikkat! Süsen bitkisinin kökü birçok hastalıktan koruduğu gibi afrodizyak etkisiyle de çiftlere mutluluk getiriyor...

Cinsel sorun yaşayanlar dikkat!

Cinsel isteksizlik yaşayanlar dikkat! Süsen bitkisinin kökü birçok hastalıktan koruduğu gibi afrodizyak etkisiyle de çiftlere mutluluk getiriyor...

22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:58
Cinsel sorun yaşayanlar dikkat!
banner404

SAĞLIKLI bir hayatın yolu doğru gıdalarla dengeli ve düzenli beslenmeden geçiyor. Bazı bitkiler ise gösterdikleri etki ile hem birçok hastalıktan koruyor hem de cinsel hayata olumlu katkı sağlıyor. Bu bitkilerin başında da süsen geliyor.

Süsen bitkisi sadece erkek için değil her iki cins için cinsel kaynak olarak gösteriliyor. Süsen bitkisinin kökünden elde edilen toz, afrodizyak etki gösteriyor. Süslü bir aşk yaşamak isteyenlere bu bitkiyi öneren uzmanlar sağlığa faydalarını şöyle sıralıyor.
Göğsü yumuşatıp, rahatlama sağlar. Mide ve bağırsak gazlarını giderir.
Haricen kullanıldığı takdirde yaraları iyileştirir. Yüksek dozda kullanıldığı takdirde kusturucudur
Vücutta biriken suyu boşaltır. Az miktarda kullanıldığında astım ve bronşitte faydalıdır.
Safra söktürücüdür. Karaciğer ve safrayla ilgili sıkıntıları giderir. İdrar söktürücü özelliği vardır.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
cinsel sorun yaşayanlar dikkat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Raziye y.crk 2017-07-22 16:12:41

Çok alarjikdir 'ZEHİRLİDİR UZUN SÜRE KULLANIMDA

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir
Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir
Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!
Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim