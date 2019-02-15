Cinsel Soğukluk belirtileri nelerdir?

Cinsel isteksizlik (cinsel soğukluk), ilerleyen yaşa bağlı olarak gelişen bir durum olarak algılanırken aslında genç yaşlarda da görüldüğü artık kanıtlanmıştır. Genel olarak hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilen psikolojik ya da fiziksel nedenlerle ortaya çıkabilen cinsel isteksizlik, toplumumuzda kadın ve erkeklerin yüzde 20’sinde görülmektedir. Peki erkeklerde cinsel isteksizlik nasıl giderilir, belirtileri nelerdir? Kadınlarda cinsel isteksizlik nedenleri nelerdir? İşte cevapları…

CİNSEL İSTEKSİZLİK TÜRLERİ

Cinsel isteksizlik türleri nedene göre farklılıklar göstermektedir.

Birincil Cinsel İsteksizlik Cinsel istek durumunun ergenlik döneminden itibaren olmaması.

İkincil Cinsel İsteksizlik: Önceden cinsel istek sorunu olmayan bir kişide sonradan ortaya çıkmış cinsel istek sorunu şeklinde olabilir

Bazan de cinsel istek azlığı kişilerde yoğun iş hayatı, stres gibi nedenlere bağlı olarak “dönemsel” olarak da görülebilmektedir.

ERKEKLERDE CİNSEL İSTEKSİZLİK NEDENLERİ

Fiziksel ve psikolojik nedenler erkeklerde de cinsel isteksizlik sorununa yol açmaktadır. Sorun daha çok psikolojik kaynaklıdır.

1) FİZİKSEL CİNSEL İSTEKSİZLİK NEDENLERİ

Erkeklerdeki cinsel isteksizlik nedenleri fiziksel etkenler oldukça farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Bunların bazıları:

– Aşırı alkol tüketimi

– Sigara ve madde bağımlılıkları

– Aşırı kilo

– Hipotiroidi

– Şeker hastalığı (Diabet)

– Hipogonadotrapik hipogonadizm

– Depresyon ve antidepresan ilaç kullanımı

– Böbrek, karaciğer ve kalp yetmezliği

– Hormonal değişimler (Özellikle testosteron düşüklüğü)

– Nörolojik hastalıklar

– Kronik hastalıkların varlığı

– Geçirilen ürolojik ameliyatlar

– Yaş faktörü

2) PSİKOLOJİK CİNSEL İSTEKSİZLİK NEDENLERİ

Daha çok psikolojik nedenlerle ortaya çıkan nedenler ise:

– Depresyon (Depresyon ve depresyon tedavisinde kullanılan antidepresan ilaçlar cinsel isteksizlik oluşturmaktadır)

– Evlilik sorunları

– Aldatma, aldatılma

– İlişkide yaşanan iletişimsel sorunlar

– Yüksek stres, yoğun iş temposu, maddi problemler

– Eşi tatmin edememe korkusu, başarısızlık kaygısı (performans anksiyetesi)

– Bedeniyle barışık olamama (Kötü beden algısı)

– Çocuklukta yaşanan cinsel travmalar (Taciz, tecavüz, istismarlar vb.)

– Olumsuz ilk cinsel deneyim

– Cinselliğin tabu sayıldığı kültürde yetişme (Hiçbir şekilde cinsel bilgi verilmemesi)

– Yetiştirilme şekli (Katı, kuralcı, dini ve ahlaki değerlere bağlı yetiştirilme)

– Gizli eşcinsellik

KADINLARDA CİNSEL İSTEKSİZLİK NEDENLERİ NELERDİR?

Kadınlarda görülen cinsel isteksizliğin % 1’i fiziksel, % 99’u psikolojik nedenlere bağlıdır.

FİZİKSEL CİNSEL İSTEKSİZLİK NEDENLERİ

Cinsel isteksizlikte fiziksel faktörler şunlardır:

– Yaşlanma ve menopoz

– Kullanılan bazı ilaçlar (doğum kontrol hapları, antidepresanlar, kortizon içeren ilaçlar gibi)

– Alkolizm

– Böbrek, karaciğer ve kalp yetmezliği

– Tiroid hastalıkları (hipotiroidi)

– Kronik hastalıklar (Şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi)

– Nörolojik problemler (Multipl skleroz, Parkinson gibi)

– Ameliyatla rahimin alınması (histerektomi operasyonları)

– Hormonal dengesizlikler

– İlişkide ağrı hissetme

– Genital organlardaki iltihaplar

– Rahimin ters dönüklüğü

– Vajinal kuruluk

PSİKOLOJİK CİNSEL İSTEKSİZLİK NEDENLERİ

Cinsel isteksizlikte rol oynayan psikolojik faktörler:

– Aşırı stres

– Kişiler arası ilişkilerdeki sorunlar

– Evlilik sorunları

– Beden şekli ile ilgili kaygılar

– Anksiyete (İçsel sıkıntılar)

– Gizli eşcinsellik

– Geçmişte yaşanan cinsel istismarlar

– Depresyon

KAYNAK: SÖZCÜ