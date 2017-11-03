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Cinsel organınızın şekli, kansere yakalanma ihtimalinizi gösteriyor

Sonradan gelişen penis eğriliğiniz varsa, bazı kanserlere yakalanma ihtimalinizin oldukça yüksek olduğu tespit edildi

Cinsel organınızın şekli, kansere yakalanma ihtimalinizi gösteriyor

Sonradan gelişen penis eğriliğiniz varsa, bazı kanserlere yakalanma ihtimalinizin oldukça yüksek olduğu tespit edildi

03 Kasım 2017 Cuma 12:49
Cinsel organınızın şekli, kansere yakalanma ihtimalinizi gösteriyor
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AMERİKA Üreme Sağlığı Kurumu'nca 1.5 milyondan fazla insanın katılımıyla yapılan çalışmaya göre penis şekliniz ile kanser riskiniz arasında bir ilişki olduğu tespit edildi.

PENİSTEKİ EĞRİLİK ÖNEMLİ

Tuvaletinizi yaparken idrarın düzgün bir açıyla gitmemesi ilk başta sadece anatomik bir tuhaflık olarak görülse de bunun artmış bir kanser riskine işaret edebileceğinin keşfedilmesi dikkat çekti.

PEYRONİE İLE ÜÇ KANSER TÜRÜ ARASINDA İLİŞKİ VAR

Peyronie hastalığı adı verilen ve kabaca sonradan gelişen penis eğriliği anlamına gelen hastalığa sahip olanlar ile mide, deri ve testis kanseri arasında keskin bağlantılar bulundu. Penil fibroz olarak da adlandırılan bu duruma, 40 ile 70 yaş arasındaki her 100 erkeğin ortalama 3.7'sinde rastlanıyor. İngiltere'de bu hastalıktan muzdarip 155 bin kişi olduğu belirtiliyor.

TESTİS KANSERİ RİSKİ YÜZDE 40'TAN FAZLA

Houston'daki Baylor College tarafından hasta verilerine bakıldığında, bu eğriliğe sahip erkeklerde testis kanseri riskinin yüzde 40'tan biraz fazla, melanom riskinin yüzde 29 ve mide kanseri olasılığının ise yüzde 40 civarında arttığı görüldü.

Araştırmanın başında bulunan Dr. Alexander Pastuszak, "Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu. Araştırmayı yürüten ekip, olası kanser ihtimalini erken dönemde yakalamak için Peyronie hastası erkeklerin yakından takip edilmesi gerektiğini söylerken, başka İngiliz uzmanlar ise geniş çaplı rutin taramanın uygulanabilirliği konusunda şüpheleri olduğunu söylediler.

BABA VE OĞULDA AYNI GEN BULUNDU

Peyronie hastalığına sahip bir baba ve oğlunu inceleyen ve bunlara daha geniş çaplı genetik analizler yapan araştırmacılar, bu kişilerin ürolojik kanserlere yatkınlığa neden olduğu bilinen bir dizi geni paylaştıklarını keşfetti.

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Anahtar Kelimeler:
KanserPENİS
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