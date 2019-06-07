STRES, endişe, depresyon, yorgunluk, endişe, suçluluk, acı verici ilişki ve hamilelik korkusu gibi psikolojik veya duygusal sorunlardan kaynaklanabilen cinsel isteksizlik hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Cinsel isteksizlik nasıl tedavi edilir? İşte cevaplar…

CİNSEL İSTEKSİZLİK NEDİR?

Cinsel isteksizlik ya da cinsel soğukluk; Bir kadının cinsel uyarana yanıt vermemesi ; Bir kadının cinsel ilişkide hoşnutsuzluğu; bir kadının cinsel ilişki sırasında bir orgazm (anorgazmi) gerçekleştirememesi durumudur.

Cinsel İsteksizliğin Tipleri

1-Primer Cinsel İsteksizlik

Ergenlik döneminde başlar.

2-Sekonder Cinsel İsteksizlik

Cinsel sorunu olmayan bir kadının hayatının herhangi bir evresinde cinsel açıdan isteksizleşmesidir.

Bazan de cinsel isteksizlik kişilerde yoğun iş hayatı, stres gibi nedenlere bağlı olarak “dönemsel” olarak da görülebilmektedir.

CİNSEL İSTEKSİZLİK NEDENLERİ

Cinselliğin, romantizm ve yakınlık ve güvenlik duygularından, duygusallık ve arzu duygularına kadar uzanan karmaşık bir duygu ve davranış dizisini içerdiği anlaşılmalıdır.

Cinsel isteksizliğin psikolojik nedenleri:

Bunlar arasında işle ilgili stres ve kaygı, cinsel performans, evlilik veya ilişki sorunları, depresyon , suçluluk duygusu ve geçmiş cinsel travmanın etkileri ile ilgili endişeler bulunmaktadır .

Cinsel isteksizliğin fiziksel nedenleri:

Birçok fiziksel ve / veya tıbbi durum cinsel sorunlara neden olabilir. Bu koşullar diyabet , kalp hastalığı , nörolojik hastalıklar, hormonal dengesizlikler, menopoz , böbrek hastalığı veya karaciğer yetmezliği gibi kronik hastalıkları ve alkolizm ve uyuşturucu kullanımını içerir . Ayrıca, bazı antidepresan ilaçlar da dahil olmak üzere, bazı ilaçların yan etkileri cinsel istek ve işlevi etkileyebilir.

CİNSEL İSTEKSİZLİK TEDAVİSİ

Kadınlarda cinsel sorunların tedavisi için ideal yaklaşım, kadın, doktor ve eğitimli terapistler arasında bir ekip çalışmasıdır. Cinsel sorunların çoğu, altta yatan fiziksel ya da psikolojik sorunların tedavisi ile düzeltilebilir. Kadınlarda öncelikle bir jinekolojik muayene ile başlar.

Kadınlarda jinekolojik muayene sırasında genital organların anatomisine bakılır. Cinsel ilişkide ağrıya (disparoni) neden olabilecek durumlar (vajinit, vulvar vestibulit sendrom, batın ameliyatlarına bağlı gelişen yapışıklıklar) değerlendirilir. Hastanın varsa kronik rahatsızlıkları, nörolojik problemleri, kullandığı ilaçlar dikkate alınır.

Cinsel isteksizlik çok çok düşük oranla fiziksel nedenlere bağlıdır. Bu tür durumlarda jinekolog veya ilgili branş hekimi tarafından nedene yönelik tedaviler uygulanır.

Daha sonra herhangi bir problem görülmeyen ve cinsel isteksizlik problemi psikolojik nedenlere bağlı olduğu düşünülen hastalara cinsel terapi uygulanır. Terapiler, aile terapisi, cinsel egzersizler, bedensel egzersizler gibi terapi yöntemleri uygulanabilmektedir.