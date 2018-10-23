Cinsel ilişki sırasında bakın vücudunuzda neler oluyor...

DÜZENLİ ve belirli sıklıkta seks yapmanın beyin gücünü arttırdığına işaret eden bilimadamları, "Bu zekayı keskinleştirir. Ancak, zeki olmak için tek yol seks değil; beyin fonksiyonlarını geliştirmenin başka yolları da var" diyor. Araştırmada, farelerin çiftleşmeyi bıraktığında beyin üzerindeki olumlu etkilerin kaybolduğu saptandı. Uzmanlara göre cinsel ilişkinin, hiçbir ürünün veremeyeceği doğal güzellik etkileri: Özgüven artırma etkisi. En önemli cinsel organ beyinken, sahip olabileceğiniz en çekici şey de özgüvendir. “Partnerinizin en çekici yanı nedir?” sorusuna, en çok verilen cevaplardan biri “endamı” olmuş... Cinsellik Uzmanı Mary Jo Rapini’ye göre, cinsellik sonrası hal ve tavırlar, daha özgüvenli ve daha çekici oluyor. Diğer bir deyişle, ilişkinin etkisiyle artan özgüven hareketlerinize de yansıyor. Doğal makyaj etkisi - Cinsel ilişki adeta doğanın makyajıdır. Günde 15 dakikalık cinsel ilişki, yanaklarınızın doğal rengine kavuşmasına, dudaklarınızın kırmızılaşmasına ve cildinizin parlamasına yardımcı olur. Cleveland Clinic Roizen’in Wellness Müdürü Doç. Dr. Michael Roizen’e göre; cinsel ilişki esnasında heyecanlandığımızda genişleyen damarlar mukoza zarını etkileyerek, cilde kırmızılık ve ışıltı veriyor. Etkisi de, makyajdan çok daha uzun süreli oluyor. Cilt bakımı etkisin - Cildinizi güneşten korusanız bile, yeterli bakımı yapmadığınız zaman kuruma ve dökülme ihtimali vardır. Düzenli kan akışı, cilde gerekli besinleri ve oksijeni taşıyarak, kırışıklıkların ve kuruluğun onarılmasına yardımcı olur. Peki kan akışını hızlandırmanın ve cildi gençleştirmenin en eğlenceli yolu nedir? Tabii ki cinsel ilişki... Saç bakımı etkisi - Cinsel ilişki, saçlarınıza da bakım yapar. Roizen’a göre, tüm saç kökleri kendisini besleyen bir damara sahiptir. Yani, sağlıklı kan dolaşımı, sağlıklı saçlar demektir. Cinsel ilişki, kan akışını hızlandırarak, saçlarınızı da besler ve en çekici doğal görünümüne kavuşturur. Egzersiz etkisi - Cinsel ilişki, oldukça etkili bir kardiyo egzersizidir. Roizen’a göre, cinsel ilişkinin kan dolaşımı üzerindeki etkisi, Zumba yapmakla eşdeğer. Spor yapmak için yeterli motivasyonu bulamıyor olsanız da, formunuzu korumak için, partnerinize biraz vakit ayırmanızda fayda var. Rahatlatıcı etkisi - Kırışıklıkların diğer isminin “endişe çizgileri” olmasının bir nedeni var. Ancak hiçbir kırışıklık kremi, endişelerinizden kurtulmanızı sağlamaz. Rapini’ye göre seks, en etkili stres boşaltma yöntemidir. Cinsel ilişki sırasında nefes alıp vermek, stresten arınırken, doyuma ulaşmanıza da yardımcı olur. Düzenli cinsel ilişki ise, uzun süreli rahatlama sağlar. Cinsel ilişki, 3 – 20 dakika kadar sürüyor olsa da, rahatlatıcı etkisi gün boyu üzerinizde olacaktır. Gençleştirici etkisi - Dr. Roizen, düzenli bir cinsel hayatı olan kişilerin oldukları yaştan 2 ila 8 yaş kadar genç göründükleri fikrinde. Cinsel ilişki tüm bunların yanı sıra, kalp krizi, kanser ve depresyon riskini de azaltıyor. Yani partnerinizle zaman geçirerek, zamanı geri almanız mümkün.



