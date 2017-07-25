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Ciltteki morarmalar neyin habercisi?

Ciltte herhangi bir travma olmaksızın kendiliğinden gelişen morluklar bazı hastalıkların göstergesi olabiliyor

Ciltteki morarmalar neyin habercisi?

Ciltte herhangi bir travma olmaksızın kendiliğinden gelişen morluklar bazı hastalıkların göstergesi olabiliyor

25 Temmuz 2017 Salı 16:58
Ciltteki morarmalar neyin habercisi?
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MEDİCAL Park Samsun Hastanesi Erişkin Hematoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, ciltteki morlukların nedenleri hakkında bilgi verdi. 
Doç.Dr. Özlem Şahin Balçık, "Ciltte morarma; düşme, çarpma ve vurma gibi olaylar sonrası beklenen bir durumdur. Ancak herhangi bir travma olmaksızın kendiliğinden gelişen morluklar bazı hastalıkların göstergesi olabilir. Kan hastalıklarından; lösemi, bazı pıhtılaşma faktör eksiklikleri (hemofili) ve çeşitli nedenlere bağlı trombosit düşüklüğü (trombositopeni) ciltte morarma ile kendini gösterebilir. Bazı romatizmal hastalıklar ve bağ dokusu hastalıklarında da morarma görülebilir" dedi. 
İLAÇLAR DA YOL AÇABİLİYOR 
Dr. Özlem Şahin Balçık şu bilgileri verdi: "Bunların yanında ciltte morarmaların en sık nedenlerinden birisi ilaç yan etkileridir. Aspirin   gibi kan sıvılaştırıcı ilaçlar, bazı ağrı kesiciler, antibiyotikler, antidepresanlar ve kortikosteroidler ciltte kolay morarma şikayetine yol açabilmektedir. Cildinizde kendiliğinden gelişen bir morluk oluştuğunda en kısa zamanda hekiminize başvurmalı ve eğer kullanıyorsanız; kullandığınız tüm bitkisel veya normal ilaçları da muayene için yanınızda getirmelisiniz."

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Anahtar Kelimeler:
Özlem Şahin BalçıkCiltMorluk
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