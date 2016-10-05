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Cilt lekeleri psikolojik olarak bunaltıyor

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, cilt lekelerinin geçen yıllarla birlikte daha da belirgin hale gelmesinin aynalara küsmeye neden olabildiğini söyledi

Cilt lekeleri psikolojik olarak bunaltıyor

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, cilt lekelerinin geçen yıllarla birlikte daha da belirgin hale gelmesinin aynalara küsmeye neden olabildiğini söyledi

05 Ekim 2016 Çarşamba 17:32
Cilt lekeleri psikolojik olarak bunaltıyor
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PROFESYONEL Kalıcı Makyaj Uzmanı Estetisyen Neslim Güngen, “Deride oluşan siyah lekenin tıp dilindeki adı malezma olarak tanımlanır. Hamilelikle ilişkilendirildiğinde kloazma olarak adlandırılır. Bu lekeler her ne kadar gebelik sürecinde görülse de daha önce gebelik geçirmeyen kadınlarda ve esmer tenli erkeklerde de rastlanılabilir. Elbette ki bu hastalığın yegane nedeni hamilelik değildir. Antibiyotikler, tetracycline, minocycline ve antimalaryal içerikli ilaçlar da malezmaya neden olabilir. Ancak bunların dışında ciddi kalıcı lekelere yol açan ana nedenler şöyledir; hamilelik dönemindeki hormonal durumlar (herkes için aynı değildir), ağızdan alınan hormonal ilaçlar, genetik faktörler, bilinçsiz uv ışınlarına maruz kalmak ve cilde yapılan yanlış uygulamalar sonucu meydana gelebilmektedir” dedi.
  Güngen, “Deride pigment üreten, dolayısıyla deriye rengini veren melonasit hücreleri vardır. Melanin salgısı bazı insanlarda 5/1 oranında iken, bazılarında ise 3/1 oranındadır. 3/1 melanin salgılama durumundaki hastalar diğer hastalara göre uv ışınlarından daha fazla korunmak zorundadır. Neslim Güngen, makyaj sanatında olduğu gibi bu alanda da yurt içi ve yurt dışı olmak üzere hastayı tedavi ederek mutluluklarına ortak olmuştur. Şahsına münhasır tedavi yönteminde öncelikle cilt bilgisayarlı ortamda analiz edilir, tedaviye uygun olup olmadığı tespit edilir. Hastanın durumu tedaviye uygun ise cilt öncelikle steril bir ortamda temizlenir, tonik ve peeling ile desteklenir, akabinde ışık ve ses dalgalarıyla tedavinin 1. kısmı tamamlanır. Daha sonra kombinasyonu Neslim Güngen'e ait 21 adet mineralden oluşan maske hastanın yüzüne tatbik edilir, yüzünüzde 15 dakika bekletilir ve iyon ışıkla desteklenerek yüzünüzde o anda bile  lekelerin izle vedalaşacağınızı anlarsınız. Daha sonra ikinci aşama olan cilt tipinize bağlı kombine bakım seçilir, sosyal hayatı hiçbir şekilde etkilemeden hasta rutin hayatına devam eder. Yaklaşık 10-15 gün içinde soyulma yöntemi ile hasta kademe kademe lekelerin gittiğine tanık olur” ifadelerini kullandı. 
  Tedavinin kalıcılığı için, evde kullanmak üzere önerilen ürünlerin en az 6 ay düzenli kullanılması gerektiğini belirten Güngen, “Uv ışınlarından korunmak gerektiği işlem öncesi imzalanacak olan protokolde belirtilir. Tedavi devamında birinci ayda ciltteki soyulmaların azaldığı cildin ışıltı kazandığı ve gözeneklerinde daralma gözlendiği aynı zamanda kuvvetli anti aging sağladığı gözle görülür. Yılda bir bu işlemi cildinde leke olmayan sadece anti aging amaçla yaptıranlar söz konusudur. 6 aylık bu tedavi protokolümüz kesinlikle yarıda bırakılmamalıdır” şeklinde konuştu.
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