Cilt kanserini teşhis eden ucuz cihaza ödül

THE Guardian’ın haberine göre, McMaster Üniversitesinden mezun dört bilim adamı tarafından geliştirilen elle basit şekilde kullanılabilen cihazın derinin sıcaklığını ölçerek, habis melanom cilt kanserini çabuk ve doğru olarak teşhis edebildiği belirtildi. Termal olarak duyarlı rezistanslara sahip cihazın derinin termal sıcaklık haritasını çıkardığı ve şüpheli bölgede kötü huylu kanser hücrelerinin olup olmadığını çabuk ve doğru şekilde tespit ettiği vurgulandı.
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