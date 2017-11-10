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Cilt kanserini teşhis eden ucuz cihaza ödül
Cilt kanserini teşhis eden ucuz...
10 Kasım 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Kasım Günlük Burç Yorumu
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Cilt kanserini teşhis eden ucuz cihaza ödül

Kanada’da cilt kanserini erken teşhis eden düşük maliyetli cihaz Uluslararası Dyson Ödülü’ne layık görüldü

Cilt kanserini teşhis eden ucuz cihaza ödül

Kanada’da cilt kanserini erken teşhis eden düşük maliyetli cihaz Uluslararası Dyson Ödülü’ne layık görüldü

10 Kasım 2017 Cuma 09:22
Cilt kanserini teşhis eden ucuz cihaza ödül
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THE Guardian’ın haberine göre, McMaster Üniversitesinden mezun dört bilim adamı tarafından geliştirilen elle basit şekilde kullanılabilen cihazın derinin sıcaklığını ölçerek, habis melanom cilt kanserini çabuk ve doğru olarak teşhis edebildiği belirtildi. Termal olarak duyarlı rezistanslara sahip cihazın derinin termal sıcaklık haritasını çıkardığı ve şüpheli bölgede kötü huylu kanser hücrelerinin olup olmadığını çabuk ve doğru şekilde tespit ettiği vurgulandı. 

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KanadaCilt KanseriDyson Ödülü
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