KİLO

probleminden kurtulmak isteyenlerin ilk başvurdukları yöntem olan liposuction uygulama yöntemleri açısından birbirinden ayrılıyor. Lazer lipoliz ile lazer yardımlı liposuction yöntemi arasında birçok fark bulunduğunu söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alpaslan Topçu, “Lazer Lipoliz yönteminde yağlar lazer ile parçalanır ama dışarı alınmaz, vücudunuzdan zamanla atılması beklenir.

Lazer Lipoliz sadece küçük alanlarda ve az miktar yağ eritilmesi hedeflenen hastalarda uygundur. Lazer Yardımlı Liposuctonda ise yağlar lazer ile parçalanarak aspiratör yardımıyla vücuttan alınır ve hedeflenen sekil operasyon sırasında görülür, ve idela yakın vücut kontörü sağlanır” açıklamalarında bulundu.





Liposuction zayıflama amaçlı yapılmamalı





Hiçbir liposuction operasyonu zayıflama amaçlı yapılamayacağını belirten Op. Dr. Alpaslan Topçu, “Liposuction bir vücut kontur düzeltme operasyonudur. Operasyon sonrasında hedef zayıflama değil incelmedir” dedi. Liposuction için uygun hastaların ideale yakın kiloda olmaları gerektiğini vurgulayan Topçu,





“Bu operasyon için en uygun hastalar boy kilo oranı ideale yakın ve bölgesel fazlalığı olan hastalardır. Uygun hasta olup olmadığınızı Plastik Cerrahınızla yaptığınız görüşme sonrasında doktorunuzla beraber karar vermelisiniz” dedi.





Cildi sıkılaştıran tek yöntem





Op. Dr. Alpaslan Topçu, liposuction sonrasında vücutta dalgalanma ve sarkmanın olmaması için hangi yöntemin tercih edilmesi gerektiğini ise şöyle açıklıyor: “Liposuction operasyonu sonrasında en korkulan şey operasyon alanlarında dalgalanma ve sarkma gibi sekil bozukluğudur. Bütün liposuction yöntemleri içinde cildin kalitesini arttırdığı ispatlanmış ve cildi sıkılaştıran tek yöntem Lazer Yardımlı Liposuctiondur.”





Hastalarda en çok “Liposuction Sonrasında Yağ Hücreleri Başka Alanlara Yürür mü?” endişesi oluştuğunu belirten Op. Dr. Alpaslan Topçu, bu endişe hakkında şunları söylüyor: “Vücudumuzda yağ hücre sayısı sabittir, kilo alındığında yağ hücresi genişler. Liposuction yapılan alanda yağ hücre sayısı azalır.





Şayet hasta liposuctiondan sonra fazla kilo alırsa, operasyon yapılan alanda daha az yağ hücresi kaldığı için diğer alanlar daha sis görülür. Bu da sekil bozukluğuna yol acar. Bu yüzden hastalar yasam tarzlarına dikkat etmeli, operasyon sonucunu korumak amacıyla yasam tarzlarına Diyet ve egzersizi eklemelidirler.”



