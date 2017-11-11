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Çikolata kavanozundan kemik parçaları çıktı

Antalya Manavgat'ta bir vatandaşın aldığı çikolata kavanozunun içinden kemik ya da kıkırdağa benzer sert bir cisim çıktı

Çikolata kavanozundan kemik parçaları çıktı

Antalya Manavgat'ta bir vatandaşın aldığı çikolata kavanozunun içinden kemik ya da kıkırdağa benzer sert bir cisim çıktı

11 Kasım 2017 Cumartesi 14:47
Çikolata kavanozundan kemik parçaları çıktı
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VATANDAŞ konuyu sosyal medya hesabından paylaşıp yetkilileri göreve davet etti.

Edinilen bilgiyle göre, Ali Mercanoğlu isimli vatandaş, akşam evine giderken torunu Nefes için marketten yıllardır piyasada bulunan çikolata ve fındık karışımından oluşan ezmeden aldı. Evine geldiğinde açılan kavanozundan ilk gün birkaç kaşık yenilirken, ikinci günü akşam kavanoz açılarak kaşık batırıldığında karşılaşılan manzara herkesi şaşkına döndürdü. Kavanozda bulunan ezme içerisinde kemik veya kıkırdak olduğu tahmin edilen parçalarla karşılaşıldı.

Gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüğünü belirten Emekli Hemşire Necla Mercanoğlu, “Eşim eve gelirken sık sık yaptığı gibi torunuma kavanozda çikolata almış . İlk gün birkaç kaşık yenildi, ikinci gün torunuma yedirmek için kavanozu açıp kaşığı batırdığımda kaşığın bir cisme temas ettiğini fark ettim. Ezme içerisinde beyaz renkli cismi elime alıp ne olduğunu anlamaya çalıştım. Muslukta yıkadığım zaman şaşkına döndüm. Çıkan cisim kemik ya da kıkırdaktı. Kavanozu karıştırdığımda daha başka parçalar olduğunu gördüm. Markete gidip sorduğumuzda haklı olarak kendisinin bunu bilme şansı olmadığını, hiçbir suçu bulunmadığını söyledi. Elimizdeki kavanozu Tarım İlçe Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlara götürerek gerekli tahlillerin yapılmasını, sorumlularının gerekli cezayı almalarını sağlamak istiyoruz. Kimsenin insan sağlığı ile oynamaya hele hele çocuklarımızın sağlığı ile oynamaya hakkı yoktur” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatçikolata
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