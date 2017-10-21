Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108489
ALTIN
151.184
DOLAR
3.6704
STERLİN
4.8424
EURO
4.3242
Çiğ burun yağı şifa kaynağı
Çiğ burun yağı şifa kaynağı
Formunuzu koruma vakti!
Formunuzu koruma vakti!
‘Rüyalar kontrol edilebilir’
‘Rüyalar kontrol edilebilir’
banner468

Çiğ burun yağı şifa kaynağı

Alternatif tıpta başta kalp, damar ve kanser hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve halk arasında ‘burun yağı’ adıyla bilinen taş baskı zeytin yağının kilosu 100 liradan satılıyor

Çiğ burun yağı şifa kaynağı

Alternatif tıpta başta kalp, damar ve kanser hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve halk arasında ‘burun yağı’ adıyla bilinen taş baskı zeytin yağının kilosu 100 liradan satılıyor

21 Ekim 2017 Cumartesi 10:13
Çiğ burun yağı şifa kaynağı
banner404

YÜZYILLARDIR eskimeyen taş baskı metoduyla zeytin yağı üretimi esnasında çok az miktarlarda, kendiliğinden ortaya çıkan şifa kaynağı ‘burun yağı’nın hasadı başladı. Bazı kesimlerce ‘zeytin sütü’ olarak da adlandırılan bu yağ, alternatif tıpta kanser, kalp, damar, bunama, cilt hastalıkları gibi bir çok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. 
Balıkesir’in Edremit ilçesindeki 110 yıllık zeytin ve yağ üreticisi firma, geçen hafta başlayan ilk hasat ile birlikte erken sıkım zeytin yağı üretimine başladı. 4 nesildir aile şirketi olarak hizmet gösteren firmanın ortaklarından Hamdi Herdan, burun yağının yapımını ve özelliklerini anlattı. Herdan, "Bu yılki hasat dönemine başladık. İlk yağımızı sıkmaktayız. Zeytinin sütü olmaz. Bu tabir yanlıştır. Bu yağ burun yağıdır. Bir ton zeytin hamurunun içinden yaklaşık yarım kilo elde edilebilmektedir. Bu yağ ilaçtır. Kalp ve damar hastalıklarından kansere kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bunamanın en büyük düşmanı. Safra kesesi, bağırsak, mide, böbrek rahatsızlıklarında da kullanılıyor. Böbrekteki taşı bile düşürüyor. Normal ürettiğimiz sızma zeytin yağlarımız yemeklerde ve salatalarda tüketiliyor. Fakat burun yağımız çok az miktarda çıkıyor ve faydalarından dolayı da ilaç gibi kullanmaktayız. Zeytin yağında sağlık vardır. Herkesin tüketmesini tavsiye ediyorum. Çok tüketenlerde kalp ve damar rahatsızlıkları olmuyor. Bu sene bölgemizde zeytinin var senesi. Dallar zeytin dolu. Biz de hasat yapmaktayız. Üreticiler yağmur bekliyor. Burun yağı, taş baskı sırasında elde ediliyor. Kendi ekseninde dönen taşlarımız ile ezilen zeytinlerimiz hamur haline geliyor ve hamurun üzerine bir süre sonra bir yağ tabakası çıkıyor. İşte bu yağı alıp süzdüğümüzde burun yağı elde ediyoruz. Burun yağının kilo fiyatı değişiklik gösterebiliyor" dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alternatif TıpKalpDamarKanser Hastalıkları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Formunuzu koruma vakti!
Formunuzu koruma vakti!
‘Rüyalar kontrol edilebilir’
‘Rüyalar kontrol edilebilir’
Yemeği yavaş yavaş yeyin
Yemeği yavaş yavaş yeyin

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim