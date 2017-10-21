Çiğ burun yağı şifa kaynağı

YÜZYILLARDIR eskimeyen taş baskı metoduyla zeytin yağı üretimi esnasında çok az miktarlarda, kendiliğinden ortaya çıkan şifa kaynağı ‘burun yağı’nın hasadı başladı. Bazı kesimlerce ‘zeytin sütü’ olarak da adlandırılan bu yağ, alternatif tıpta kanser, kalp, damar, bunama, cilt hastalıkları gibi bir çok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki 110 yıllık zeytin ve yağ üreticisi firma, geçen hafta başlayan ilk hasat ile birlikte erken sıkım zeytin yağı üretimine başladı. 4 nesildir aile şirketi olarak hizmet gösteren firmanın ortaklarından Hamdi Herdan, burun yağının yapımını ve özelliklerini anlattı. Herdan, "Bu yılki hasat dönemine başladık. İlk yağımızı sıkmaktayız. Zeytinin sütü olmaz. Bu tabir yanlıştır. Bu yağ burun yağıdır. Bir ton zeytin hamurunun içinden yaklaşık yarım kilo elde edilebilmektedir. Bu yağ ilaçtır. Kalp ve damar hastalıklarından kansere kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bunamanın en büyük düşmanı. Safra kesesi, bağırsak, mide, böbrek rahatsızlıklarında da kullanılıyor. Böbrekteki taşı bile düşürüyor. Normal ürettiğimiz sızma zeytin yağlarımız yemeklerde ve salatalarda tüketiliyor. Fakat burun yağımız çok az miktarda çıkıyor ve faydalarından dolayı da ilaç gibi kullanmaktayız. Zeytin yağında sağlık vardır. Herkesin tüketmesini tavsiye ediyorum. Çok tüketenlerde kalp ve damar rahatsızlıkları olmuyor. Bu sene bölgemizde zeytinin var senesi. Dallar zeytin dolu. Biz de hasat yapmaktayız. Üreticiler yağmur bekliyor. Burun yağı, taş baskı sırasında elde ediliyor. Kendi ekseninde dönen taşlarımız ile ezilen zeytinlerimiz hamur haline geliyor ve hamurun üzerine bir süre sonra bir yağ tabakası çıkıyor. İşte bu yağı alıp süzdüğümüzde burun yağı elde ediyoruz. Burun yağının kilo fiyatı değişiklik gösterebiliyor" dedi.