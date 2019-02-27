PEKİ, cep telefonları sağlığımızı nasıl etkiliyor, özellikle de kanser riski var mı?

Cep telefonlarının kansere yol açtığı ispatlandı

FDA’ nın, 2 G ve 3G cep telefonlarında kullanılan radyo frekans radyasyonun (RFR) uzun vadedeki potansiyel etkilerini belirlemek amacıyla yaptırdığı araştırmadan çıkan sonuçlar şunlar (1):

BİR: Erkek sıçanların kalbinde tümör oluştuğuna dair kesin delil (clear evidence); bunlar “malignant schwannomas” idi.

İKİ: Erkek sıçanların beyninde tümör oluştuğuna dair bir miktar delil (some evidence); bunlar “malignant gliomas” idi.

ÜÇ: Erkek sıçanların böbrek üztü bezlerinde tümör oluştuğuna dair bir miktar delil (some evidence) ; bunlar selim, malin veya kompleks (fepkromositoma ile beraber) idi.

DÖRT: Dişi sıçan ve erkek/dişi farelerde tespit edilen tümörlerin cep telefonlarında kullanılan RFR ile ilişkisi şüpheli idi.

BEŞ: Radyasyona maruz bırkaılan hayvanların yüzde 6’ sında tümör gelişirken kontrol grubundaki hiçbir hayvanda tümör tespit edilmedi (3).

Sıçan ve fareler üzerinde NTP (National Toxicology Program) tarafından gerçekleştirilen araştırma 10 seneden fazla zaman aldı ve 30 milyon dolara mal oldu.

cell phone cancer ile ilgili görsel sonucu

Hayvanlar, araştırma için özel olarak hazırlanan odalarda tutuldu. Sıçanlar ana rahminde, fareler ise 5-6 haftalık olduktan sonra 2 sene süreyle günde toplam 9 saat radyasyona maruz bırakıldı.

Bu araştırma, farklı özelliklere sahip wi-fi ve 5G radyasyonun etkilerini göstermiyor.

NTP, bir maddenin kanser yapısı etkisini dört kategoride değerlendiriyor:

Clear evidence (kesin delil), some evidence (bir miktar delil), equivocal evidence (şüpheli delil) ve no evidence (delil yok).

NTP uzmanının görüşleri

NTP uzmanlarından John Bucher bu sonuçlar için şunları söylüyor (2):

"Bu araştırmada deney hayvanlarının maruz kaldıkları radyasyon, insanların cep telefonu kullanırken maruz kaldıkları radyasyonla kıyaslanamaz.

Bizim araştırmamızda fare ve sıçanların vücutlarının tamamı radyasyona maruz bırakıldı ama insanların vücutlarının sadece telefona komşu vücut bölgeleri radyasyon alıyor.

Ayrıca, deney hayvanlarının radyasyona maruz kalma seviye ve süreleri de insanlardan çok farklıydı.

Radyasyona maruz kalan farelerin daha uzun yaşaması muhtemelen radyasyonun kronik böbrek problemlerini azaltmasıyla ilgilidir".

Gelelim neticeye

BİR: Evelemeye, gevelemeye gerek yok; bu araştırma cep telefonlarının kansere sebep olabileceğini kesin olarak ispatlıyor.

İKİ: Günümüz gençleri cep telefonlarıyla 9 değil 24 saat geçiriyor, telefon uyurken yastıklarının altında veya başuçlarında, tuvalette iken bile ellerinde.

ÜÇ: Modern dünyada her tarafımızı kuşatan radyasyondan olabildiğince uzak kalmak için her türlü çaba gösterilmelidir.

DÖRT: Özellikle de radyasyona daha hassas olan bebek ve hamile kadınlar için çok daha dikkatli olunmalıdır.