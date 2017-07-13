Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Çene problemi diş yapısını bozuyor

Dr.Aydan Coşkun Ateş, çene yapısı problemleri konusunda uyardı

Çene problemi diş yapısını bozuyor

Dr.Aydan Coşkun Ateş, çene yapısı problemleri konusunda uyardı

13 Temmuz 2017 Perşembe 12:15
Çene problemi diş yapısını bozuyor
banner404

SARIYER Ortodonti Diş Kliniğinden Dr.Aydan Coşkun Ateş, bazı durumlarda sadece dişlerin pozisyonlarını düzeltmenin yeterli olmadığını belirterek, "Bir takım iskeletsel problemlerin tedavi edilebilmesi için çeşitli çene ameliyatlarına ihtiyaç duyulabilmektedir. Çene yapısındaki bu iskeletsel problemler çok çeşitli olabilir. Örneğin, sadece alt çene önde veya geride olabilir, sadece üst çene önde veya geride olabilir, ya da her iki çeneyi de ilgilendiren iskeletsel bir deformite mevcut olabilir. İşte bu şekilde çenelerin aşırı önde veya geride konumlandığı veya sağ ya da sola geliştiği, üst çenenin gelişiminin yetersiz kaldığı ya da bir sendroma bağlı çene yüz iskeletinin olumsuz geliştiği durumlarda ortodonti tek başına yetersiz kalmaktadır ve ortodontik tedavi bir takım operasyonlarla desteklenerek yapılmaktadır" dedi.
Ortodontik tedavisine başlandıktan bir süre sonra dişler her iki çenede de istenen konumlarına geldiğinde, hasta genel anestezi altında ameliyat edildiğini dile getiren Dr.Aydan Coşkun Ateş, "Ameliyatı ortodonti uzmanı planlar ve bu plan doğrultusunda maksillofasiyal cerrah ya da plastik cerrah tarafından çene cerrahisi gerçekleştirilir. Operasyondan sonra bir süre daha ortodontik tedaviye devam edilir ve istenen kapanış elde edildiğinde tedavi tamamlanır. Bazı hastalar ameliyat fikrinden ve genel anesteziden korktukları için ameliyat istememektedir. Bu noktada ortodonti uzmanınız tarafından operasyonun avantajları ile dezavantajları konusunda doğru bir şekilde bilgilendirilmeniz yardımcı olacaktır" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Çene ProblemiDiş YapısıDiş KliniğiAydan Coşkun Ateş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir
Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir
Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!
Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim