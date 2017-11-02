Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
114185
ALTIN
156.185
DOLAR
3.8060
STERLİN
5.0341
EURO
4.4325
Diş sağlığında doğru sanılan yanlışlara dikkat!
Diş sağlığında doğru sanılan yanlışlara...
Çay mı daha faydalı kahve mi?
Çay mı daha faydalı kahve...
Bunu sakın yapmayın! Çok tehlikeli...
Bunu sakın yapmayın! Çok tehlikeli...
banner468

Çay mı daha faydalı kahve mi?

İçinizi ısıtmak için ne alırsınız? Çay mı kahve mi ? Bunlardan hangisi daha faydalı. İşte cevabı...

Çay mı daha faydalı kahve mi?

İçinizi ısıtmak için ne alırsınız? Çay mı kahve mi ? Bunlardan hangisi daha faydalı. İşte cevabı...

02 Kasım 2017 Perşembe 13:43
Çay mı daha faydalı kahve mi?
banner404

FAKAT bu uyarma etkisini tümüyle yansıtmaz. Ancak uzmanlara göre uyandıktan sonra güne hazır olma hissi büyük oranda psikolojik. Uzmanlar sevdiğimiz içeceklerin tat ve kokularla duyuları harekete geçirdiğini bunun da kafeinden çok daha etkili oduğunu söylüyor. 
Uykuya etki 
Çay ile kahve arasındaki en büyük fark kendisini gece gösteriyor. Uzmanlara göre gece boyu ayakta kalıp çalışacaklar için kahve çaydan daha etkili. Ancak bu akşam yemeği yiyip de gece geç saatlere kadar ayakta kalmayanlar için geçerli.  
Zira kahveyi çok içen kişiler geceleri daha zor uyuyor. Bunun tam aksine çay tüketenlerse daha uzun ve rahat uyuyor. 
Dişlerde leke 
Kahve de çay da dişlerde sararmaya neden oluyor. Peki, bu konuda hangisi daha kötü? 
Çaydaki doğal pigmentler kahvedekilere oranla diş minesine daha kolay yapışıyor. Bu da sanılanın aksine çayın dişlerinizi daha çok sararttığı anlamına geliyor. 
Psikolojik etki 
Çayın gerginliği yorgunluğu azalttığına dair pek çok bilimsel araştırma var. Düzenli çay içenlerin, daha sakin psikolojik tepkiler verdiği de söylenenler arasında. Ayrıca günde üç fincan çay içenlerin depresyon riskini üçte bir oranında azalttığı da biliniyor. 
Kahvenin ise benzer bir etkisi bulunabilmiş değil. Hatta sinirleri daha da gerdiği konuşuluyor. Fakat uzun dönemli ruhsal sorunlara karşı kahve de koruyucu etki gösteriyor.  
Uzmanlar çay ve kahvenin strese bağlı tepkileri bastıran, hatta ruh sağlığını uzun vadede güçlendiren maddeler içerdiği konusunda hemfikir. 
Vücuda etkisi 
Henüz kesin sonuç vermese de araştırmalar çayın da kahvenin de başka olumlu etkileri olduğunu da gösteriyor. Günde birkaç fincan içmenin diyabet riskini azalttığı, kalbi koruduğu, enerji verdiği, bağışıklığı güçlendirdiği, metabolizmayı hızlandırdığı biliniyor. 
Sonuç 
Araştırmalara göre çay da kahvede zarardan çok yararlı içecekler. Ancak bu iki sihirli içeceğin aşırı tüketimi riskleri de beraberinde getiriyor. Çay ve kahveyi aşırı tüketmek başta damar sertliği, mide problemleri, dolaşım ve sindirim bozukluklarına yol açabilir. Uzmanlar ıhlamur, adaçayı ve zencefil gibi doğal bitki çaylarının da büyük yararları olsa da tüm içecekleri çok abartmadan dozunda içmek gerektiği görüşünde.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ÇayKahveFayda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diş sağlığında doğru sanılan yanlışlara dikkat!
Diş sağlığında doğru sanılan yanlışlara dikkat!
Bunu sakın yapmayın! Çok tehlikeli...
Bunu sakın yapmayın! Çok tehlikeli...
Uzmanlar onayladı! Bu meyve kanser türlerini engelliyor
Uzmanlar onayladı! Bu meyve kanser türlerini engelliyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim