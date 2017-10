Canan Karatay: Pastırma en sağlıklı et!

İÇ hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Eski geleneksel usülle yapılan pastırma, en sağlıklı ettir, çiğ olarak bol bol tüketilebilir, bildiğimiz köy yumurtasıyla." dedi.



Karatay, 1. Kayseri Kitap Fuarı'nda "Yaşam boyu sağlık" konulu söyleşiye katıldı. Söyleşinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karatay, ilk defa düzenlenen kitap fuarının çok iyi programlandığını ve mükümmel sürdüğünü söyledi.

Fuarda emeği geçen herkesi kutlayan Karatay, okumanın çok önemli olduğunu vurguladı.



En sağlıklı etin pastırma olduğunu savunan Karatay, "Pastırma ve sucuk doğal olarak yapıldığı zaman bilhassa pastırma çok önemlidir ama katkı maddesi olmayacak, hiçbir kimyasal olmayacak. Eski geleneksel usülle yapılan pastırma, en sağlıklı ettir, çiğ olarak bol bol tüketilebilir, bildiğimiz köy yumurtasıyla. Kayseri denince mantı da aklımıza gelir. Eğer göbekliyseniz, eğer karaciğer yağlıysa mantı olmaz" diye konuştu.



"MEYVE SUYU ÇOCUKLARIN ALKOLÜ"



Meyve suyu tüketimine de değinen Karatay, şunları kaydetti:



"Meyve suları artık çok değişti, vücuda sıvı şeker olarak giriyor. Bilhassa çocukların alkolüdür, karaciğeri yağlandırıyor. Bilhassa erkek çocukların memelerinin büyümesi, karaciğerin yağlanması, 12-13 yaşında bunun başlaması, 30-40 yaşında kalp krizinin sebebidir. Yasaklanması lazımdır diye düşünüyorum çünkü mısır şurubu şekeri, beyaz şekerden 7 kat daha zehirdir vücut için, karaciğer için. Biz tıpta okurken eskiden bira göbeği denirdi, alkol göbeği denirdi. Şimdi fruktoz göbeği deniyor, ekmek göbeği deniliyor çünkü karaciğer yağlandığı zaman, göbekte yangın başladığı zaman ileride hastalıkların bütün temeli atılmış oluyor."



ZEYTİNYAĞI TAVSİYESİ

Meyve suyu yerine tuzlu ayran ve saf zeytinyağı öneren Karatay, "Meyve suyu yerine tuzlu ayran var, saf zeytinyağı var, en sağlıklı meyve suyu zeytinyağıdır. Meyve suyu hiç mi içemeyecekler? Doğal sıkım meyve suyu günde bir Türk kahvesi fincanından fazla içemezler. C vitaminin nereden alacaklar, kuzu etinin yağında da C vitamini vardır" dedi.