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Canan Karatay'dan ilginç kurtlu elma tavsiyesi!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yine dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Modern hayat, modern yataklar çıktıktan sonra hanımların, beylerin ağrıları arttı. Modern yataklar ağrı sebebi" diyen Canan Karatay bir diğer açıklamasında da "Kurtlu elmalardan yapılan sirkeler tüketmeliyiz. Kurtlar bizden daha akıllı, ilaçlı hiçbir şey yemez" şeklinde konuştu

Canan Karatay'dan ilginç kurtlu elma tavsiyesi!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yine dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Modern hayat, modern yataklar çıktıktan sonra hanımların, beylerin ağrıları arttı. Modern yataklar ağrı sebebi" diyen Canan Karatay bir diğer açıklamasında da "Kurtlu elmalardan yapılan sirkeler tüketmeliyiz. Kurtlar bizden daha akıllı, ilaçlı hiçbir şey yemez" şeklinde konuştu

08 Ekim 2017 Pazar 14:50
Canan Karatay'dan ilginç kurtlu elma tavsiyesi!
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İÇ Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof.  Dr. Canan karatay, "Modern hayat, modern yataklar çıktıktan sonra hanımların,  beylerin Ağrılar arttı. Modern yataklar ağrı sebebi." dedi.

Karatay, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde düzenlenen Siyez  Festivali'nde yaptığı konuşmada, İhsangazi'nin siyez buğdayı üretim merkezi  olduğunu söyledi.

İnsanların kimyasallardan uzak durması gerektiğini vurgulayan Karatay,  şöyle devam etti:

"Vücuda kimyasallar yada işlenmiş maddeler girdiğinde vücutta tepki  meydana geliyor çünkü bizim hücrelerimiz bunları tanımıyor. Onun için düşük  yoğunluklu bir mücadele devam ediyor. Diyelim ki bu mücadele küçük bir çocukta  başlıyor ama hastalık 40'lı veya 50'li yaşlarda çıkıyor. Bunun kökünde yanlış  beslenme, doğallıklardan uzaklaşmakta yatıyor."

Yanlış beslenmenin ciddi sorunlar doğurduğuna işaret eden Karatay, şu  değerlendirmeyi yaptı:

"Babamda kalp var bende de olacak, annemde kanser var bende de olacak  diye bir şey yok. Bu hastalıkların hiçbiri genetik değil. Hepimizde kanser  genleri var ama bunlar uykuda. Bunları yanlış beslenmeyle, toksik tüketmeyle,  modern buğday tüketmeyle uyandırdığımız zaman birinde akciğer, birinde meme  birinde başka bir kanser yapıyor."

Siyez buğdayı tüketiminin artması gerektiğini dile getiren Karatay,  "Modern buğday hibrit olduğu için yüzde 60 ile yüzde 80 oranında gluten var. Bu  gluten ekmeği çok tükettiğimiz için bizi hastalandırıyor. Bu nedenle siyez  buğdayının tüketiminin arması lazım. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının da  bu konuda çiftçiyi teşvik etmeli." dedi.

Buğdayda bulunan glutenin bağırsaklarda zararlı bakterilerin üremesine  sebep olduğuna işaret eden Karatay, şunları söyledi:

"Bağırsaklarımızda bulunan küçük tüyler bizi zararlı maddelerden  korurken gluten bunları öldürüyor. Bu nedenle doğal beslenmeliyiz. Evde yapılan  yoğurtlar, doğal meyvelerden yapılan sirkeler tüketmeliyiz. Kurtlu elmalardan  yapılan sirkeler tüketmeliyiz. Kurtlar bizden daha akıllı, ilaçlı hiçbir şey  yemez."

Karatay, yün tüketiminin önemli olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Modern hayat, modern yataklar çıktıktan sorar hanımların, beylerin  ağrılar arttı. Modern yataklar ağrı sebebi. Vücuda uyuyormuş, uymuyormuş  inanmayın. Tabii en güzelini alabilirsiniz alın ama onun üstüne yünden yapılan  saf battaniye sereceksiniz. Yün yorgan ve yün yastıkta yatacaksınız."

Programın sonunda siyez buğdayından yapılan en lezzetli bulgur pilavı  ve ekşili pilav yarışması gerçekleştirildi.

Siyez ekimine katılan Karatay, tarlaya tohum attı.

Festivale, Vali Yardımcısı Ahmet Ertürk, İhsangazi Kaymakamı Ömer  Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Zühtü Danacı, protokol üyeleri de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Iç HastalıklarıCanan KaratayKurtlu Elma
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