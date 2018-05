Canan Karatay, botoks yerine kelle paça önerdi

KADINLARIN botoks yaptırmak yerine kelle paça içmesini tavsiye eden İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sigara bırakmanın zor olma nedeninin de tütünün batırıldığı şeker olduğunu söyledi. Karatay, "Sabah kalktığınızda doyuncaya kadar sağlıklı gıdalar yerseniz eğer neredeyse tüm gün acıkmazsınız. Ama abur cubur ile sağlıksız gıdalar ile beslenirseniz sık sık acıkırsınız. Bana inanmayın ama dinleyin, deneyin" dedi.

"ŞEKER BÜTÜN HÜCRELERİ HARAP EDER"

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen panelde konuşan ünlü İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yine dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Rafine olmuş toz şeker, tuz ve una değinen Karatay, "Yani rafineden çıkan her şey doğallığını bozmuştur. Doğallığı bozulmuş beyazlar vücudumuzu, özellikle bağırsaklarımızın florasını, doğallığını bozmaktadır. Bu yıllardan beri biliniyor. Yediğimiz her türlü şekerler, içecekler, unlar, her türlü şekerli şekersiz gazlı içecekler ağzımıza aldığımız anda kan şekerimizi yükseltir. Şeker dolaşıma girdiği zaman toksittir, bütün hücreleri harap eder" dedi.

"EKMEK İNSÜLİNİ YÜKSELTİR"

Ekmeğin insülini yükselttiğine dikkat çeken Karatay, "İnsülinimizi yükseltmeyeceğiz, yüksekse de bunu düşürmek elimizdedir. Çünkü bütün bunlar vücuda girdikçe insülini yükseltiyor. Bunları yemezsek insülin yükselmez, bunlara bal da dahil, pekmez de dahil, bunlar insülini zıplatır. İnsülini zıplatırsak 3 yaşında bile vücutta hastalıklar başlar. Çünkü insülin yükseldiği anda vücuttaki bütün hormonal denge bozuluyor. İnsülin hormonu yükselince stres hormonu artıyor" ifadelerini kullandı.

"EN SAĞLIKLI MİNAREL KAYA TUZU"

Kaya tuzunun en sağlıklı mineral olduğuna değinen Karatay, "Kaya tuzu tuz değildir, lakin içinde tuz vardır. Çünkü mağaralardan çıkan bu kaya tuzlarının en önemli özelliği rafine olmamasıdır. Mineral içeriklidir ve hiçbir kimyasal madde içermemektedir. İnsan vücudunun 92 tane elemente, minerale ihtiyacı vardır. Kemiklerimiz için, beynimiz için, kalbimizin çalışması, solunum için, böbreklerimiz için bu 92 elementin, minarelin karşılanmasının 84'ü bozulmamış kimyasal eklenmemiş olarak bulunmaktadır. Kristal kaya tuzu en sağlıklı mineraldir, halis mineraldir" şeklinde konuştu.

"BOTOKS YERİNE KELLE PAÇA"

Dengeli, sağlıklı ve doğal yiyeceklerin yenilmesi gerektiğini anlatan Karatay, "Doğal köy tereyağı, zeytin yağı doğal omega 3. Yağlı kuzu eti yağıyla beraber yenilecek, bir kırmızı et yağıyla beraber yenmezse kırmızı etin vücuda faydası çok az oluyor. Yağla berber vücuda girdiği zaman faydalı. Yağlı balıklar, köy tavuğu yumurtası, tam yağlı peynir, tam yağlı yoğurt, karbonhidratlar da doğal olacak, rafine olmayacak. Yani fabrikadan çıkmış olmayacak. O halde en sağlıklı doğanın verdiği kelle paça kardeşim. İçerisinde her şey var. İşte bu söylediklerimiz var. Bunu bol bol yiyeceğiz. Bunu maalesef çocuklar ve gençler bilmiyorlar. Çünkü anneler bunu çocuklarına vermedi, tattırmadı. Çünkü küçümsendi. Kemik ağrılarına iyi gelir, bağışıklığa iyi gelir. En güçlü kolejendir. Şimdi gidip kadınlar botoks yaptırıyorlar, en güzel kolejen, botoks kelle paçada vardır. Doğal vardır. Kemik suyu önemlidir. Her türlü kemik suyunu kaynatıp, onun içine limon sıkarak, kaya tuzu sıkarak sabahları kış içeceğidir. Vücudumuza lazım olan bütün minareller onun içinde vardır" diye konuştu.

"BANA İNANMAYIN AMA DENEYİN"

"Turp yerseniz turp gibi olursunuz" diyen Karatay, "Probiyotik ömrü uzatır. Çiğ havuç yerseniz ömrü uzatır. İbni Sina diyor ki 'Turp yemeseniz bile turp yetişen bir tarladan geçseniz sağlığınıza kavuşursunuz.' Turp yetişen bir tarladan geçsek bile yeterli diyor. Lahanayı biliyoruz çok faydalı, doğan probiyotiktir. O halde fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz. Bütün hepsi aynıdır. Doğal olarak yiyeceğiz, kavrulmamış. Doğanın mineral deposu, doğanın karbonhidrat deposu, doğanın yağ omega 3 ve omega 6 deposu olarak kabul edilir. Az az yemeyin, doyuncaya kadar yiyeceksiniz ama doyuncaya kadar sağlıklı olanı yiyeceksiniz. Sabah kalktığınızda doyuncaya kadar sağlıklı gıdalar yerseniz eğer neredeyse tüm gün acıkmazsınız. Ama abur cubur ile sağlıksız gıdalar ile beslenirseniz sık sık acıkırsınız. Bana inanmayın ama dinleyin, deneyin. Bir şeyi yediğiniz zaman sık sık acıkıyorsanız o şey size zarar veriyor demektir" dedi.

"SİGARA ŞEKERE BANILIYOR"

Kolalı, gazlı içeceklerin 1900'lü yılların başında Amerika'da üretilmeye başladığının altını çizen Karatay, "Bunlar sonra değiştirilerek içerisine büyük zehirler konuldu. Amerika'da burjinya tütünü fazla satılsın diye tütün fabrikalarında tütün dalları şekere banılmaya başladı. Çünkü bağımlılık yapar ona bulanan şeker. Biz hekimlik yaparken Türk tütünü içilir, asker tütünü kendi ürettiğimiz tütün faydaları olduğunu söylemiyorum. Ama biz hastalarımıza derdik bırak şu sigarayı, 15 gün sonra bırakırdı. Şimdi memleketimizde üretilen tütün ise şekere banılıyor. Früktoz insanda bağımlılık yapıyor. Amerikan sigaralarının bırakılmaması nedeni bu. Sigara almayalım, onun yerine fındık fıstık yiyelim, zeytin yiyelim" tavsiyesinde bulundu.