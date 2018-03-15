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Çalışırken kilo almamak için neler yapılmalı?

Kilo problemi yaşayanların büyük bir kısmı ofis ortamında çalışan ve az hareket eden kişilerdir. Çalışırken kilo almamak için mutlaka bu önerilere kulak verin

Çalışırken kilo almamak için neler yapılmalı?

Kilo problemi yaşayanların büyük bir kısmı ofis ortamında çalışan ve az hareket eden kişilerdir. Çalışırken kilo almamak için mutlaka bu önerilere kulak verin

15 Mart 2018 Perşembe 14:09
Çalışırken kilo almamak için neler yapılmalı?
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AĞIR tempolu ve yoğun ofis çalışmaları kişinin sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, çalışanlarda beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Önce ruhen ve bedenen sağlıklı olmalıyız ki zevkle ve isteyerek çalışalım. Bu yüzden ofis içinde birkaç adım atıp, dolanıp, esneme hareketleriyle bir şekilde vücudu hareketsizlikten uzak tutmak gereklidir. Ayrıca mutlaka 3 ana öğün, 3 ara öğün şeklinde beslenmeye çalışılmalıdır. Lif alımı arttırılmalıdır. Bu sebeple günde en az 2 porsiyon sebze ve 2-3 porsiyon meyve tüketilmelidir. Hazır işlenmiş gıdalardan, yağlı ve tuzlu besinlerden, ağır şerbetli tatlılardan, hamur işlerinden, meşrubatlardan ve gazlı içeceklerden uzak durulmalı, kahve ve çay tüketimi de azaltılmalıdır. Bunlar yerine hazıma yardımcı, yatıştırıcı özelliği olan çaylar (rezene, adaçayı, ıhlamur, zencefil, yeşilçay ) denenebilir. Süt ve ürünleri yarım yağlı veya yağsız tercih edilmelidir, et alırken yağsız olmasına dikkat edilmelidir" dedi.

ÇEKMECELERİNİZE SAĞLIKLI ARA ÖĞÜNLER KOYUN!
Çekmecelerde çikolata, gofret, şekerlemeler, kekler, poğaçalar vb. yerine daima sağlıklı ara öğünlerin (kuru/taze meyveler, tuzsuz etimek, kutu süt, galeta, diyet bisküvi, fındık, ceviz vb. ) bulundurulması gerektiğini ifade eden Uzman Diyetisyen Yıldırım, "Şirket yemekhanelerinde genellikle ağır, yağlı yemekler pişirilmektedir. Mümkünse düşük kalorili olanlar tercih edilmelidir. Et varsa yağsız kısmından, yanına sebze yemeğiniz, bir bardak kadar yoğurdunuz, 1-2 dilim ekmeğiniz ve salatanız olmalıdır. Bunlar dışında patates püresi, kızarmış patates, pilav, makarna, börek hergün tercih edilen besinler olmamalıdır. Çorba var ise küçük bir kepçe bir dilim ekmek yerine tüketilebilmektedir. Bir yemekhane mevcut değil ise evden tam tahıllı ekmek arasına yağsız biftek/tavuk göğüs/balık/hindi jambon veya peynir koyup, bol yeşillikle (kırmızı biber/taze nane/maydanoz/domates vb.) beraber bir sandviç hazırlayıp yanına bir kutu ayran, bir porsiyonda meyve ekleyerek sağlıklı bir öğün oluşturabilirsiniz. Çorba gibi sıcak, dökülebilecek besinler için termos taşınabilir. Salata sosları yemeğin yanında istenmeli ve konulacak miktara siz karar vermelisiniz. Panelenmiş tavuk ya da peynir parçaları yağ içeriği zengin besinlerdir. Kızamış patates veya pilavı salata, biber, sebze çorbası ya da haşlanmış veya fırın patates ile değiştirin. Meşrubatlar yerine su, süt ya da yüzde 100 meyve suyu tercih edin. Kızartma ya da kavurma yerine ızgara ya da fırında pişmiş yemekler alın" diye konuştu.
İŞE KAHVALTISIZ GİTMEYİN! 
İşe mutlaka kahvaltının edilip gidilmesini öneren Uzman Diyetisyen Yıldırım, "Kalkıp 1-2 bardak ılık suyumuzu içip metabolizmamızı harekete geçirdikten sonra yarım saat içinde kahvaltı etmemiz gereklidir. Toplantılar, eğitimler ve etkinlikler için yağ, sodium ve şekerden fakir, liften zengin besin seçenekleri tercih edilmelidir. Bunlar; su, yüzde 100 meyve suyu, az yağlı süt (yağsız/yüzde 1 yağlı /yüzde 2 yağlı), tam tahıllı ekmekler, simit veya kekler, az yağlı muffinler, az yağlı peynirler, az yağlı yoğurtlar, granola barlar, yüksek lifli krakerler, az yağlı sandviçler (ton balığı, somon, yağsız biftek, hindi, tavuk göğüs, az yağlı peynirler), ızgara sebze, az yağlı peynirler veya humuslu vejetaryen sandviçler, taze meyve, taze sebze dilimleri (salatalık, kereviz sapı, havuç, brokoli ve karnabahar çiçekleri vb.) ve sos olarak humus, light krem peynir, az yağlı yoğurt, düşük yağlı salata sosları gibi alternatifler olmalıdır" açıklamalarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kilo ProblemiKilo AlmaŞebnem Kandıralı Yıldırım
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