C vitamini yüksek kan şekerini düşürüyor

C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yüksek kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olduğu bildirildi.

C vitamini yüksek kan şekerini düşürüyor
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AVUSTURALYA'DA Deakin Üniversitesi'nden Glenn Wadley liderliğinde  yapılan araştırma, gün içinde alınması gerekenin yaklaşık 10 katı C vitamini  takviyesinin, Tip 2 diyabet hastalarında hem yüksek kan şekeri seviyelerini hem  de tansiyonu düşürdüğü görüldü.

Wadley, C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yemeklerden sonra kan  şekerindeki ani yükselişi yüzde 36 düşürdüğünü, bunun hastalarda günde neredeyse  3 saat daha az hiperglisemi hali anlamına geldiğini söyledi.

Hipergliseminin, kardiyovasküler rahatsızlık açısından da bir risk  faktörü olduğuna işaret eden Wadley, "Aynı zamanda C vitamini takviyesi aldıktan  sonra hiper tansiyonu olan kişi oranının yarı yarıya düştüğünü keşfettik." dedi.

Araştırmanın ayrıntıları "Diabetes, Obesity and Metabolism" dergisinde  yayımlandı.

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