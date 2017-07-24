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Burun kanaması için ne yapılmalı?

Op. Dr. Kağan İpçi, burun kanamasının sebebinin iyi araştırılması, hasta veya yakınlarının bilgilendirilmesi ve en önemlisi burun kanaması sırasında nelerin yapılması gerektiğinin anlatılması gerektiğini söyledi

Burun kanaması için ne yapılmalı?

Op. Dr. Kağan İpçi, burun kanamasının sebebinin iyi araştırılması, hasta veya yakınlarının bilgilendirilmesi ve en önemlisi burun kanaması sırasında nelerin yapılması gerektiğinin anlatılması gerektiğini söyledi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:51
Burun kanaması için ne yapılmalı?
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BURUN kanamalarının sebebi basit de olsa dikkatli ele alınması gerektiğini belirten Op. Dr. Kağan İpçi, burun kanamasının sebebinin iyi araştırılması, hasta veya yakınlarının bilgilendirilmesi ve en önemlisi burun kanaması sırasında nelerin yapılması gerektiğinin anlatılması gerektiğini söyledi.
 
BURUN KANAMALARI İKİYE AYRILIYOR 
Burun kanaması rahatsızlığı en çok yaz aylarında ortaya çıktığını bildiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Kağan İpçi, "Burun kanamaları genellikle ön ve arka burun kanamaları olmak üzere ikiye ayrılır. Burun anatomik olarak damar ağı zengin bir organdır. Bu nedenle kanama, burnun belli hastalıklarında ilk belirti olabilir. Kanamanın oluş şekli ve o andaki görüntü nedeniyle genellikle hasta veya yakınında telaş uyandıran, paniğe neden olan bir durumdur" dedi.
 
Çocuklarda burun kanamalarının yetişkinlere göre yaklaşık 2 kat daha sık görülüp çoğunda sebebinin ciddi olmadığını ifade eden Op. Dr. Kağan İpçi, "Sıklıkla ön burun kanamalarıdır. Tedavisi kolaydır ve yaşla beraber kanama sıklıkları azalır. Yetişkin burun kanamaları ise çocuklara göre daha seyrek görülmekle beraber daha ciddi nedenlerden kaynaklanır. Genellikle arka burun kanamalarıdır. Tedavisi daha detaylı ve kapsamlıdır" diye konuştu.
 
KANAMA SIZINTI ŞEKLİNDE OLUYORSA... 
Ön burun kanamalarının burun deliklerinin hemen 1 santimetre gerisindeki damarca zengin bölgeden kaynaklanan ve genellikle burun deliklerinden dışarı sızıntı şeklinde akan, kolay duran kanamalar olduğunu anlatan Op. Dr. Ipçi, arka burun kanamaları ise burunun genize yakın kısmından kaynaklanan, sıklıkla hem dışarı hem de boğaza ve genize doğru, tazyikli ve yoğun olup kolay durmayan kanamalar olduğunu vurguladı.
 
Çocuklarda en sık burun kanaması sebebinin burunun parmakla kurcalanması veya burun içine sokulan yabancı cisimler olduğunun altını çizen Op. Dr. Ipçi, yetişkinlerde ise sebebin sıklıkla yüksek tansiyon olduğunu ifade etti.
 
Op. Dr. İpçi bunların dışında biklimurun kanamasının sebeplerinin özellikleri, burun iltihapları, burun travmaları ve burnun yüksek basınçla zorlanarak temizlenmesi, burun içinde kıkırdak ve kemik eğrilikleri, ilaç yan etkileri, solunan kimyasal iritanlar, burunun içindeki damarsal anomaliler ve burun ve sinüs tümörleri olduğunu söyledi.
 
"YATAR POZİSYONDAYSANIZ OTURUN"
 
Burun kanaması olanlar için önerilerde bulunan Op.Dr. İpçi, "Paniğe kapılmayın. Sessiz, sakin, serin bir ortama geçin, yatar pozisyondaysanız oturun. Yaklaşık 5 dakika sürece parmaklarınızla bir mandalın sıkıştırdığı gibi burun kanatlarını birbirine basılı tutun. Bu arada lavabonun başına geçip kanı temizleyip ağzınızı çalkalayın. Burun içine pamuk veya peçete gibi hijyeni şüpheli cisimler sokmayın. Burun ve yanağa buz ile soğuk uygulama yapın. Başınızı hep kalp seviyesinden ve göğüs seviyesinden yukarda tutun. Kanama kesildiyse bir süre sakin sessiz ve karanlık bir ortamda başınız yukarıda belirtildiği şekilde yatak istirahati yapın. Kanama durmadı ve yeniden tekrarladı ise size en yakın tam teşekküllü sağlık merkezine ulaşın" dedi.
 
Aktif kanama çok yoğunsa burun içerisine hekim tarafından tampon konabileceğini anlatan Op. Dr. İpçi, "Burun içinde kanama azaldıktan veya durduktan sonra kanamadan sorumlu damar koterize edilir. Halk arasında burun damarlarının yakılması şeklinde anılan işlem budur. Bunlara rağmen durmayan kanamalarda hastaneye yatış ve cerrahi müdahale gerekebilir" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kağan İpçiBurun Kanaması
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