Bunu sakın yapmayın! Çok tehlikeli...

HEMOROİD özellikle toplardamarlara olan basıncın artmasından dolayı bu dokuda şişme ve aşağı sarkma oluşturduğunu, böylece kanama, ağrı ve ele gelen meme şeklinde hastalardan şikayet geldiğini söyleyen Servergazi Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlknur Turan, en önemli ve en sık görülen nedeninin kabızlık olduğunu söyledi.

YANLIŞ BESLENME EN BÜYÜK NEDEN

Kabızlığın 3 günü aşan ve zorlanarak dışkılama yapmak olduğunu belirten Turan, "Kabızlıkta hemoroid dokusunun aşağı doğru zorlanarak itilmesi ve sert gaita (dışkı), bu dokunun şişmesine ve aşağı doğru sarkmasına neden olur. Kabızlığın en büyük nedeni yanlış beslenme. Kadınlarda gebelik döneminde bebeğin toplar damara olan basınçtan dolayı hemoroid görülebilir" dedi.

'2 DAKİKADAN FAZLA KALMAYIN'

Hastaların tedavisinde beslenme önerileri ve medikal tedavileri daha sık kullandıklarını anlatan Op. Dr. İlknur Turan, bazı hastalarda cerrahi tedavi uygulanabileceğini hatırlattı. Hastalıktan korunmada en önemli iki etkenin beslenme ve tuvalet alışkanlığı olduğuna değinen İlknur Turan şöyle konuştu:

"Beslenmede kastettiğimiz posalı gıdaların alınması ve su içimine dikkat edilmesi. Tuvalet alışkanlığı için günün aynı saatinde özellikle kahvaltıdan sonra dışkılamaya gitmek ve bunu rutin hale getirmek gerekir. Tuvalette 2 dakikadan uzun kalmamak çok önemli. Tuvalete telefon veya gazete ile gidilirse süre uzar. Bu gibi durumlardan kaçınmak gerekir. Dışkılama hissini fazla ertelememek, dışkılama sırasında uzun süre ıkınmamak gerekir."