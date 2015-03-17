Bu uyarı bir ilk! Yüzünüzü çok sık yıkamayın çünkü...

DERMATOLOJİ Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, herkesin sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak istediğini belirterek, “Zamanın ve hayatın getirdiği lekeler, sivilceler, kırışıklıklar ya da sarkmaların tamamen önüne geçemesek de cilt bakımında bazı noktalara dikkat edersek erteleyebilir ya da azaltabiliriz” dedi.

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Sağlıklı, parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için günlük hayatta dikkat etmemiz gereken bazı basit kurallar vardır.Buhar Banyosundan Uzak Durun;Cilt bakımı ve temizliği denildiğinde akla ilk gelen yüzü çok yıkamak ve yüze buhar banyosu uygulamak gelir.Ancak buhar banyosu yüzü aşırı ısıtır bu nedenle de cildin asit ve su dengesi bozulur.Bu durum da cilt egzamasına zemin hazırlar.Bunun dışında buhar verdikçe cilt gözenekleri daha çok açılır.Cildinizin özelliğini bilmeden (Kuru mu,hassas mı,çok yağlı mı ,allerjik mi?) rast gele nemlendirici kullanmakta doğru değildir.” diye konuştu.