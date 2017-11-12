Bu organlarınız olmadan da yaşamanız mümkün!

İNSAN vücudunun kendini yenileme ve tamir etme özelliği inanılmaz boyutlarda. İnsan, beyninin ya da akiğerlerinin bile bir kısmı olmadan hayatına devam edebiliyor ya da kaybettiği dokuların yerini hızlıca doldurabiliyor. İnsan vücudunun uyum sağlama yeteneği o kadar güçlü ki bazı organları olmadan da yaşaması mümkün.

1. DALAK

Dalak, ömrünü doldurmuş kırmızı kan hücrelerini ortadan kaldırarak, içlerindeki demiri yeniden kullanıma verir. Dalağın, görevlerinin birçoğunu, aslında başka organlar da görmektedir. Dalağımız olmadan da yaşamamız mümkündür çünkü karaciğerimiz, alyuvarları ve bileşenlerini yenileyerek dalağın görevlerini üstlenebilir. Ayrıca, lenfoid dokuları da dalağın bağışıklık fonksiyonu görevlerine yardımcı olabilir.

2. MİDE

Mide; kaslardan oluşan, genişleyebilen bir sindirim sistemi organıdır. Mide kanser ya da herhangi başka bir hastalık sebebiyle tümden alınabilir ve kişi hayatına bu şekilde devam edebilir. Mide çıkarıldığı zaman, cerrahlar yemek borusunu doğrudan ince bağırsağa bağlarlar. İyi bir iyileşme ve vitamin takviyesiyle kişi normal bir beslenme düzeni sürdürülebilir.

3. ÜREME ORGANLARI

Kadın ve erkek üreme organları tamamen alınabilir ve bu kişinin yaşamını etkilemez. Hatta erkeklerin iki testisinin de alınması ortalama ömrü uzattığı bilinmektedir. Kadınlarda ise rahmin çıkarılmasının ya da yumurtalıkların alınmasının yaşam sürtesi üzerinde bir etkisi yoktur. Bunlar sadece çocuk sahibi olma ve adet döngüsü üzerinde etkili olur.

4. KALIN BAĞIRSAK

Toplam uzunluğu 1,5 ile 2 metre arasında olup, sindirim sisteminin beşte birini oluşturur. Kalın bağırsağın temel görevleri, su ve vitaminlerin emilimini sağlamak ve kalan besin atığı posayı sıkıştırarak dışkı haline getirmektir. Özellikle kanser durumunda kalın bağırsağın bir kısmı ya da tamamı alınabilir . Bu durum kişinin tuvalet alışkanlıklarını değiştirse de doğru bir diyet ile kişi hayatına normal olarak devam edebilir.

5. SAFRA KESESİ

Safra kesesi, karaciğerden salgılanan safranın toplandığı bir organdır. Kesenin görevi; safrayı depolayıp, yoğunlaştırmak ve gerekli aralıklarla oniki parmak bağırsağına safra salgılamaktır. Aşırı kolesterolun safrada taş oluşturması sebebiyle safra kesesi tıkanabilir ve bu durumda keseyi çıkarmak gerekir. Bu oldukça yaygın bir ameliyattır ve ülkemizde her sene yaklaşık 40 ile 60 bin arası safra kesesi çıkarma operasyonu yapıldığı belirtilmektedir. Safra kesesi çıkartılan kişi hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam edebilir.

6. APANDİS

Bu organın evrimsel süreç içerisinde işlevinin yok olduğu düşünülmektedir. Tamamen körelmiş bir organ olmasa da apandis çıkarıldıktan sonra kişinin hayatında bir değişiklik olmaz.

7. BÖBREKLER

Bu organlar, başta üre olmak üzere atıkları kandan süzer ve onları su ile birlikte idrar olarak boşaltırlar. İnsan iki böbreğinden tekini aldırıp hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebilir hatta ikisinin de çıkarılmak zorunda kalındığı durumlarda bile diyaliz makinesi yardımıyla yaşayabilir. Pediatric Nephrology'de yayımlanan bir araştırmada, diyalize bağlanan 20'li yaşlarındaki hastaların 16 ila 18 yıl yaşadığı öngörülürken, 60'lı yaşlardaki insanlar için bu sürenin yaklaşık 5 yıl olduğunu ileri sürülmektedir.

Bu yazının kaynağı: https://bilimfili.com/olmadan-yasayabilecegimiz-7-organ/