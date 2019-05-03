Bu operasyonu duyan erkekler hastaneye koşuyor!

Tayland, Bangkok'taki Masterpiece Hastanesi, karın bölgesinde mükemmel baklava kası görüntüsü için spor yapmanıza gerek kalmayacak eşsiz bir prosedüre imza attı. İşte şipşak baklava kası operasyonu...

Bu operasyonu duyan erkekler hastaneye koşuyor!
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Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte bikini ve mayo vücuduna sahip olmak için insanlar spor salonuna üye oluyor, beslenme alışkanlıklarını değiştirip kilo vermek için büyük savaş veriyor. Eğer kas yapmak için geç kaldığınız düşünüyor, sahilde büyük bir özgüvenle vücudunuzu sergilemek istiyorsanız Tayland'taki hastanelerde buna ilginç bir çözüm sunuluyor.
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Bangkok'ta bulunan Masterpiece Hastanesinde erkeklere "instant six packs" yani "Şipşak baklava" operasyonu öneriyor. Hastane bu operasyon sayesinde erkeklere yaza hızlı bir şekilde hazır olmayı vadederkeni spor salonu üyeliğini unutmalarını söylüyor.
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Estetik cerrahi terimlerinde, ab (karın kası) implantları oldukça yaygın bir terimdir.
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Fiziksel olarak zayıf olan insanlar üzerinde yapay karın kasları oluşturmak için silikon implantlar kullanılır.
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