Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden korunuyor!

UZAK Doğu'nun egzotik tatlarından olan yıldız meyvesi, kış günlerinin en büyük şifa kaynağı. Hem formunuzu korumak hemde bağışıklığınızı güçlendirmek istiyorsanız yıldız meyvesinin faydalarına bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Avrupanın en çok tüketilen meyvesi
Yıldız meyvesi kış günlerinin şifa kaynağı olarak biliniyor. Üstelik Avrupanın en çok tüketilen meyveleri arasında yer alıyor.
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Bağışıklık sistemini hızlı bir şekilde güçlendirmek isteyenler için yıldız meyvesi, birinci tercih olmalı.
Kalorisi en az meyve
Yıldız meyvesinin 100 gramında yalnızca 31 kalori bulunuyor. İçerisinde bolca vitamin ve mineral barındırmasına rağmen kalorisinin bu kadar az olması faydasını iki katına çıkartıyor.
Bağırsak kanserinden koruyormuş
Zengin lif içeriği sayesinde yıldız meyvesinin kolon kanserinden koruyucu etkisi olduğu söyleniyor.
Günlük c vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor.Günlük c vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyorGünde bir adet tüketilen yıldız meyvesi C vitamini ihtiyacının %57'sini karşılıyor.
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