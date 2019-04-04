Bu meyve mide ülserinden, kabızlığa her derde deva

Hinduların mucizevi faydalarından dolayı, kutsal olarak gördüğü ahşap elma olarak bilinen bu meyvenin asıl adı: bael. İşte faydaları...

Bu meyve mide ülserinden, kabızlığa her derde deva
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İshal, kolera, hemoroid ve vitiligoyu tedavi edebilir
İshal, kolera, hemoroid ve vitiligoyu tedavi edebilir


Bael meyvesi, ishal gibi hastalıkların korunmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olur. Bu meyvenin kurutulmuş tozu, kronik ishalin tedavisinde kullanılır. Olgunlaşmamış bael meyvesinin özü hemoroidi ve vitiligoyu etkili şekilde tedavi edebilir. Ayrıca anemi, kulak ve göz bozukluklarını tedavi etmek için de kullanılır.
2
Mide ülserini azaltır
Mide ülserini azaltır
Bael, gastrik ülserlerle mücadele etmek için çeşitli antioksidanlarla doludur. Baelin tedavi ettiği bu mide problemi, midedeki asidik seviyede bulunan dengesizlikten dolayı meydana gelir.
3
Kolesterolü kontrol edebilir
Kolesterolü kontrol edebilir
Bael yaprağının özü, kandaki kolesterol seviyesini kontrol etmek için kullanılabilir.
4
Solunum sorunlarını çözebilir
Solunum sorunlarını çözebilir
Baelden elde edilen yağ, astım veya soğuk algınlığı gibi solunum bozukluklarını tedavi etmek için kullanılabilir. Bu yağ ayrıca kafa derisine uygulandığında soğuğa karşı direnç sağlar niteliktedir.
5
Kabızlığı önleyebilir
Kabızlığı önleyebilir
Bael meyvesinin kabızlığı gideren en doğal ilaç olduğu söylenir. Hamura az miktarda kaarabiber ve tuz eklenmesi, bunun düzenli olarak tüketilmesi bağırsaklarda bulunan toksinleri atmaya yardımcı olacaktır.
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