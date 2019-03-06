Bu meyve, kanserli hücrelerin korkulu rüyası!

Acai palmiye ağaçlarında yetişen acai çileğinin faydaları saymakla bitmiyor!

Bu meyve, kanserli hücrelerin korkulu rüyası!
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ORTA ve Güney Amerika'daki acai palmiye ağaçlarında yetişen acai çileği, birçok kırmızı meyveden çok daha fazla antioksidan barındırıyor.
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2009 yılında popüler olan acai çilekleri, kırılgan yapılarından ötürü yetiştikleri bölgenin uzağına taşınamıyordu.
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Bu şifa kaynağının daha fazla insana ulaşması için çilek şimdilerde toz haline getirilerek ya da dondurulmuş olarak satılıyor.
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Doğal şeker oranı yüksek meyvelere nazaran, daha düşük şeker oranı barındıran acai, içerdiği antioksidanlarla lösemiyi önlediği gibi akciğer kanseri ihtimalini de yüzde 86 oranında azaltıyor.
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Acai, aynı zamanda iştahı azaltarak, sağlıklı bir şekilde kilo verilmesine yardımcı oluyor.
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İşte kanserli hücreleri öldüren diğer besinler...
İşte kanserli hücreleri öldüren diğer besinler...
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Ceviz
Ceviz
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Omega 3
Omega 3
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Brokoli/ Brüksel Lahanası
Brokoli/ Brüksel Lahanası
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Zerdeçal
Zerdeçal
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Kefir
Kefir
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Sarımsak
Sarımsak
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Soya Fasulyesi
Soya Fasulyesi
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Yeşil çay
Yeşil çay
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Kırmızı meyveler
Kırmızı meyveler
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