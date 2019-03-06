Bu meyve, kanserli hücrelerin korkulu rüyası!

ORTA ve Güney Amerika'daki acai palmiye ağaçlarında yetişen acai çileği, birçok kırmızı meyveden çok daha fazla antioksidan barındırıyor.
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2009 yılında popüler olan acai çilekleri, kırılgan yapılarından ötürü yetiştikleri bölgenin uzağına taşınamıyordu.
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Bu şifa kaynağının daha fazla insana ulaşması için çilek şimdilerde toz haline getirilerek ya da dondurulmuş olarak satılıyor.
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Doğal şeker oranı yüksek meyvelere nazaran, daha düşük şeker oranı barındıran acai, içerdiği antioksidanlarla lösemiyi önlediği gibi akciğer kanseri ihtimalini de yüzde 86 oranında azaltıyor.
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Acai, aynı zamanda iştahı azaltarak, sağlıklı bir şekilde kilo verilmesine yardımcı oluyor.
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İşte kanserli hücreleri öldüren diğer besinler...
7
Ceviz
8
Omega 3
9
Brokoli/ Brüksel Lahanası
10
Zerdeçal
11
Kefir
12
Sarımsak
13
Soya Fasulyesi
14
Yeşil çay
15
Kırmızı meyveler