Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104154
ALTIN
147.740
DOLAR
3.6175
STERLİN
4.7267
EURO
4.2429
Bu mantar cinsel gücü arttırıyor
Bu mantar cinsel gücü arttırıyor
7 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
7 Ekim 2017 Alanya -...
Karından alınan yağ diz ağrısını gideriyor!
Karından alınan yağ diz ağrısını...
banner468

Bu mantar cinsel gücü arttırıyor

Cinsel gücü artırıcı özelliği olan mantar türü yoğun ilgi görüyor...

Bu mantar cinsel gücü arttırıyor

Cinsel gücü artırıcı özelliği olan mantar türü yoğun ilgi görüyor...

06 Ekim 2017 Cuma 17:51
Bu mantar cinsel gücü arttırıyor
banner404

DENİZLİ'DE  faaliyet gösteren bir firma tarafından üretilen tıbbi mantar türlerine ilginin her geçen gün arttığı, en çok ilgiyi ise cinsel gücü artırıcı etkisi bulunduğu iddia edilen "kral mantarı"nın gördüğü belirtildi.
Agroma Mantarcılık'ın ortaklarından Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Atmaca, yaptığı açıklamada, TÜBİTAK'ın desteğiyle 2005 yılından bu yana yaptıkları ıslah çalışmalarıyla son derece yüksek kalitede tıbbi mantar türleri ürettiklerini belirtti.
Tıbbi mantar türlerinin Çin, Hindistan, Japonya ve ABD'de sağlık açısından sağladığı doğal faydaları nedeniyle yemeklik olarak tüketiminin oldukça yaygın olduğunu, Avrupa'da ise daha yeni yeni tanınmaya başlandığını ifade eden Atmaca, Türkiye'de de bu mantar türlerine ilginin her geçen gün artttığını dile getirdi.
EN BÜYÜK İLGİ CİNSEL GÜCÜ ARTIRAN TÜRE
Atmaca, ürettikleri tıbbi mantar türleri arasında en büyük ilgiyi Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile Asya'da Çin'in bazı bölgelerinde yetişen ve "Kral mantarı" olarak da anılan "Pleurotus Eryngii" mantarının gördüğünü ifade etti.
Bu mantar türünün içerdiği afrodizyak özelliği olan bir maddeyle cinsel gücü artırıcı etkisinin bulunduğunu öne süren Atmaca, Kral mantarından günde ortalama 30 kilogram üretim yaptıklarını, ancak son dönemde gelen talebi karşılamakta zorlandıklarını söyledi.
Atmaca, mantara en çok talebin halen güney bölgelerinde Adana ve Mersin ile İstanbul'dan geldiğini, ancak duyuldukça diğer yerlerden de talep gelmeye başladığını ifade ederek, " Yeni yeni tanındığı için mantarı yiyen, memnun kalan diğerine haber veriyor" dedi.
Atmaca, tıbbi mantarların türüne göre kilogram fiyatlarının 200 ile bin 500 lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Bu Mantar Cinsel Gücü ArttırıyorCİNSEL GÜCÜ ARTTIRAN MANTARDenizliCinsel GüçSeks
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karından alınan yağ diz ağrısını gideriyor!
Karından alınan yağ diz ağrısını gideriyor!
Nükleer tıpta akıllı molekül avantajı!
Nükleer tıpta akıllı molekül avantajı!
Müzik dinlerken tüyleriniz diken diken oluyorsa dikkat!
Müzik dinlerken tüyleriniz diken diken oluyorsa dikkat!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim