Bu mantar cinsel gücü arttırıyor

DENİZLİ'DE faaliyet gösteren bir firma tarafından üretilen tıbbi mantar türlerine ilginin her geçen gün arttığı, en çok ilgiyi ise cinsel gücü artırıcı etkisi bulunduğu iddia edilen "kral mantarı"nın gördüğü belirtildi.

Agroma Mantarcılık'ın ortaklarından Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Atmaca, yaptığı açıklamada, TÜBİTAK'ın desteğiyle 2005 yılından bu yana yaptıkları ıslah çalışmalarıyla son derece yüksek kalitede tıbbi mantar türleri ürettiklerini belirtti.

Tıbbi mantar türlerinin Çin, Hindistan, Japonya ve ABD'de sağlık açısından sağladığı doğal faydaları nedeniyle yemeklik olarak tüketiminin oldukça yaygın olduğunu, Avrupa'da ise daha yeni yeni tanınmaya başlandığını ifade eden Atmaca, Türkiye'de de bu mantar türlerine ilginin her geçen gün artttığını dile getirdi.

EN BÜYÜK İLGİ CİNSEL GÜCÜ ARTIRAN TÜRE

Atmaca, ürettikleri tıbbi mantar türleri arasında en büyük ilgiyi Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile Asya'da Çin'in bazı bölgelerinde yetişen ve "Kral mantarı" olarak da anılan "Pleurotus Eryngii" mantarının gördüğünü ifade etti.

Bu mantar türünün içerdiği afrodizyak özelliği olan bir maddeyle cinsel gücü artırıcı etkisinin bulunduğunu öne süren Atmaca, Kral mantarından günde ortalama 30 kilogram üretim yaptıklarını, ancak son dönemde gelen talebi karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

Atmaca, mantara en çok talebin halen güney bölgelerinde Adana ve Mersin ile İstanbul'dan geldiğini, ancak duyuldukça diğer yerlerden de talep gelmeye başladığını ifade ederek, " Yeni yeni tanındığı için mantarı yiyen, memnun kalan diğerine haber veriyor" dedi.

Atmaca, tıbbi mantarların türüne göre kilogram fiyatlarının 200 ile bin 500 lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.