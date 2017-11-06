Bu kıyafetlere dikkat! Giyim tarzımız sağlığımıza zarar verebiliyor

BAZEN modaya ayak uydurmak ya da güzel görünmek uğruna, kendimizi içinde rahat hissetmediğimiz kıyafetlere ya da bize acı veren aksesuarlara kapılabiliyoruz. Uzmanlar, gündelik kıyafet seçiminde dikkat etmemiz gerekenleri sıralarken, bu kıyafetleri ya da aksesuarları uzun süre, düzenli olarak taşımanın sağlığımız üzerinde oldukça önemli sorunlar yatabileceğini söylüyorlar. Kıyafet seçimi konusunda dikkat etmemiz gerekenler ise şöyle sıralanıyor...

YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABILAR

Araştırmalara göre, kadınlar erkeklerden dört kat daha fazla ayak sorunları yaşıyor. Kalluslar, burkulmalar, sinir hasarları ve osteoartrit gibi pek çok hastalığın sebebi giyilen yüksek topuklu ayakkabılar.

DAR PANTOLONLAR

Doktorlar dar pantolonların sinir sıkışmalarına sebebiyet verebileceğini ifade ediyor. Leğen kemiği üzerinden geçen lateral femoral kutanöz isimli saf duyusal sinirin sıkışması bel ve bacak bölgesinde ağrı ve uyuşmalara neden olabilir. Ayrıca fazla dar pantolonlar kan dolaşımı üzerinde de kötü etkilere sebep olup varis ve selülitlere yol açabiliyor.

SİVRİ BURUN AYAKKABILAR

Bu tip ayakkabıların kullanımı, halluks valgus adı verilen ve ayak başparmağımızdaki şekil bozukluğunu tarifleyen bir hastalığa sebep olabiliyor. Ayrıca ayaklarımızdaki küçük parmakların üzerinde deforme edici etkisi de var.

KALEM ETEK

Bu tarz etekler dizleri birbirine fazla yakınlaştırıp sizi bu şekilde yürümeye zorladıkları için hareket kabiliyetinizi güçleştirir ve kaslarınızda sorunlar oluşmasına sebep olabilir. Ayrıca bu şekilde bacaklar birbirine yakın şekilde uzun süre yürümek ya da eğilip kalkmak diskleriniz için de zararlıdır.

KORSELER

Eğer yeteri kadar esnek bir malzemeden yapılmamışlarsa dar korseler nefes almayı güçleştirmesinin yanı sıra omurgaya da normalden çok daha fazla basınç uygulanmasına sebep olabilir. Düzenli korse kullanımının, iç organları da etkilediği ve bel çevresinde kalıcı zararlar oluşturduğu bilinmektedir.

KÜÇÜK SÜTYENLER

Göğüs ölçülerinden daha ufak sütyenler takmak omuzlarda ciddi sorunlara ve ağrılara sebep olabiliyor.

SIKI KEMERLER

Normalden çok daha sıkı bağlanan kemerler reflüye sebep olabiliyor. Ayrıca varis oluşumda da etkisi olduğu ifade ediliyor.

AĞIR KOLYELER

Boynumuz kendi kafa ağırlığımızı taşımak için yeterli kuvvete sahip olsa da bunun üzerine bir de ağır kolyeler takarak üstlerindeki yükü artırmak kasları zorlayarak ağrıya sebep oluyor.

SIKI KRAVATLAR

Erkeklerin kravatları sıkı bağlamaları ya da kravatların düzgün durması için boyun ölçülerinden daha dar gömlekler almaları kan dolaşımı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bu durum göz içi basıncı artırıp baş ağrılarına sebep olduğu gibi boyun hareketini kısıtladığı için kaslarda gerginlik ve tutulma gibi sorunlara da yol açabiliyor.

SENTETİK GİYİSİLER

Yapmınında normal kumaşlara göre daha fazla kimyasal kullanılan ve teri emme özelliği bulunmayan sentetik kıyafetlerin vücutta alerjik reaksiyonlar ve mantarlara sebep olabildiği ifade ediliyor.

TAKLİT GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ

Güneşli bir havada sahte güneş gözlüğü takmanın hiç takmamaktan daha zararlı olduğu söyleniyor. UV koruması olmayan güneş gözlükleri gözlerre ciddi zararlar veriyor ve uzun dönemde katarakt ve sarı nokta hastalığı gibi sorunların oluşmasına sebep oluyor.

İMİTASYON TAKILAR

Egzama, kaşıntı ve farklı cilt alerjilerine sebep olabilen imitasyon takılar vücudumuza temas ettikleri için kullanıldıkları malzemenin kalitesine ve gördüğü işleme göre deride çok daha ciddi sıkıntılar yaşanmasına sebep olabiliyor.

BOYUNDAN BAĞLAMALI ELBİSELER

Bu tip kıyafetlerin omuzlara uyguladığı baskı sırt ve boyun sağlığı üzerinde uzun dönemde sıkıntılı durumlar yaşamanıza sebep oluyor. Boyundaki trapezius kasının üzerindeki yük zamanla gerginliği artırıyor ve ağrılara sebep oluyor.

TANGA GİYMEK

Bakteriler için uygun bir yaşam ve transfer ortamı sağlayan bu tip iç çamaşırlar çeşitli vajinal enfeksiyonlara ve idrar yolu hastalıklarına sebep olabiliyor.