"Bu ilaçlara karşıyım" dedi! Acı gerçeği yıllar sonra açıkladı

CNN TÜRK'te yayınlanan Buket Aydın ile 40'ın bu haftaki konuğu Prof. Dr. Canan Karatay oldu.Programda Aydın'ın 40 sorusuna cevap veren Karatay, Antidepresan ilaçların intihara sürüklediğini ve abisini bu yüzden kaybettiğini açıkladı.

"ABİM ANTİDEPRESANLAR YÜZÜNDEN İNTİHAR ETTİ"

Artidepresanlarla ilgili de konuşan Karatay şunları söyledi:

''Antidepresanlar intihara sebep oluyor. Bilimsel olarak da kanıtlandı, ben literatür takip ediyorum. Abimi kaybettiğim zaman tıpta öğrenciydim, farkında bile değildim antidepresanın ne olduğunun. Şimdi düşününce fark ediyorum ki ondan oldu. Amerika'da kitlesel ölümler oluyor, hepsinin antidepresan kullandığı biliniyor. Antidepresanlar insanı sakinleşiyor, aptallaştırıyor. Beyindeki biyolojiyi ve fizyolojiyi alt üst ediyor. Neden? Çünkü bağırsaklardaki florayı yok ediyor. Bu şekilde dost bakteriler yok edilince, beyin de gidiyor. Çünkü bağırsaklarımız 2. beynimiz.''

"HALKTAN BAZI GERÇEKLER SAKLANIYOR"

Programda Programda Aydın'ın 40 sorusuna cevap veren Karatay, halktan bazı gerçeklerin saklandığını belirterek, vejetaryenlerin kendisine neden tavır aldığını da açıkladı.

"VEJETARYENLİKLE VEGANLIĞI KARIŞTIRMASINLAR"

Karatay, ''Benim vejetaryenlere lafım yok, saygım var. Ben veganlardan bahsediyorum, veganlık hastalıktır. Vejetaryenlikle veganlığı karıştırmasınlar. Leman Sam'ın bana hücum etmeye hakkı yok. Veganlara söylüyorum; bizim 4 tane köpek dişimiz 8 tane de azı dişimiz var, bunlar etleri parçalamak içindir. Yaradılışımız, fıtratımız böyledir. Onun için akıllarını başlarına alsınlar'' ifadelerini kullandı.

"ESKİDEN OBEZDİM"

Eskiden obez olduğunu açıklayan Karatay şöyle devam etti:

''12 sene kaldık Amerika'da. Türk ekmeğini özlemişiz. Ekmeğe saldırdık, saldırır saldırmaz şişmeye başladık. Önce tuzsuz ekmeğe geçtik. Ondan sonra tamamen kestik. Bütün sağlık sorunlarının altında, bilimsel olarak gösterildi ki yanlış beslenme ve obezite artırıldı. Obeziteye savaş açmamın sebebi de burada bir kalp doktoru olarak obezitenin yaptığı bozuklukları göstermek.''