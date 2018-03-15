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Bu hastalık 24 saatte öldürüyor!

Minicik bir bakterinin 24 saat içinde sağlığınızı tehlikeye atarak, ölümle sonuçlanabileceğini biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız şimdiden paranoyak olmanıza gerek yok fakat toplu taşımalarda ve kalabalık ortamda hijyene daha fazla önem vermeniz gerektiğini belirtmekte fayda var. Çünkü birazdan vereceğimiz ölümcül hastalıklar küçücük bir bakterinin bulaşması sonrasında hayati tehlikelere neden olabiliyor...

Bu hastalık 24 saatte öldürüyor!

Minicik bir bakterinin 24 saat içinde sağlığınızı tehlikeye atarak, ölümle sonuçlanabileceğini biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız şimdiden paranoyak olmanıza gerek yok fakat toplu taşımalarda ve kalabalık ortamda hijyene daha fazla önem vermeniz gerektiğini belirtmekte fayda var. Çünkü birazdan vereceğimiz ölümcül hastalıklar küçücük bir bakterinin bulaşması sonrasında hayati tehlikelere neden olabiliyor...

15 Mart 2018 Perşembe 14:48
Bu hastalık 24 saatte öldürüyor!
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Deng Humması
Deng humması ağrılı, güçten düşüren, sivrisinekten geçen, ilişkili dört deng virüsünden birinden kaynaklanan bir hastalıktır. Bu virüsler Batı Nil enfeksiyonu ve sarı hummaya neden olan virüslerle ilişkilidir. Her yıl dünya çapında 100 milyon deng ateşi vakasının ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Ebola

Ebola


Son yılların en popüler ölümcül virüsüdür. Bu virüs vücutta ishalle beraber kendini gösterir. Bu ishali kanamalar ve yüksek ateşle ortaya çıkan hastalık çoğunlukla ölümle sonuçlanmakta. Ortalığı kasıp kavuran bu hastalık ise vücut sıvıları ile bulaşıyor. Bu hastalıktan korunmak için herkesle öpüşmeyin veya herhangi birinin suratına hapşırmasına izin vermeyin.

Enterovirus

Enterovirus


Bağışıklık sistemini bitiren bir virüs çeşididir. Bu virüs grip şeklinde kendini gösteriyor ve kolay kolay geçmiyor.

Hıyarcıklı Veba
Veba bakterisi insanlara, pire ısırmasıyla, sıvı veya dokularla doğrudan temasla veba zatürresi olan kişinin öksürme esnasında havaya attığı damlacıkların sağlam kişiler tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaşır. 

Damlacıklarla bulaşma insanlar arasında bakterinin en hızlı yayıldığı yoldur. Nadiren enfekte materyalin sindirim yoluyla alınması ile de bulaşır. Son yıllarda bildirilen kedilerden sahiplerine ve veterinerlere veba bulaşması yine damlacıklarla meydana gelmektedir.

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Bu Hastalık 24 Saatte öldürüyorEbola
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