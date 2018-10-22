Bu doğum kontrol tekniğinin geri dönüşü yok!

BEBEK sahibi olmak istemeyen kadınların en çok tercih ettiği yöntemlerden biri tüp bağlatma işlemi. Doğum kontrolü amacıyla ameliyatla tüplerini bağlatan kadınlar, mikro cerrahi yöntemiyle tekrar bebek sahibi olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Peker, işlem sonrası en iyi koşullarda yeniden gebe kalabilme olasılığının ortalama yüzde 50 ila yüzde 70 arasında olduğunu söyleyerek önemli bilgiler verdi.

35 YAŞ ÜSTÜ VE AİLESİNİ TAMAMLAMIŞ KADINLAR YAPTIRABİLİYOR

Tüplerin bağlanması uygulaması 35 yaş üstü ve ailesini tamamlamış, artık bebek istemeyen kadınlara uygulanan bir gebelikten korunma tekniğidir. Kanalların bağlanmasının en önemli özelliği, bu gebelikten korunma tekniğinin daimi olmasıdır. Op. Dr. Nuri Peker, tüplerini bağlattığı halde daha sonra yeniden bebek sahibi olmak isteyen kadınlara uygulanan mikro cerrahi tekniğinin başarı oranının yüzde 50 ila 70 arasında olduğunu belirterek, konuyla ilgili şunları söyledi:

İŞLEMİ KİMLER TERCİH ETMELİ?

Tüp bağlatma işlemi için belirli bir yaş sınırı olmamakla beraber geri dönüşü olmayan bir işlemdir. Bu nedenle ortalama 35 yaş üstü ve kesinlikle bir daha çocuk sahip olmak istemeyen çiftler için önerilen bir yöntemdir. Bunun yanında çeşitli sağlık sorunları olan ve gebe kalması sakıncalı olan kadınlarda da tüplerin bağlanması önerilmektedir. Kalıcı bir yöntemdir ve geri dönüşü oldukça zordur.